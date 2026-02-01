Jonia…dall’unione di Policoro, Montalbano e Scanzano jonico? Prove d’intesa

Il nome l’abbiamo buttato lì ed è tanta parte dell’antica MagnaGrecia che da Metaponto raggiungeva Siris. Ma non è escluso che possa accadere, viste le radici comuni che radici di una storia comune e di prospettive di fare sistema per contare di più, potenziare servizi e potere contrattuale a livello regionale e nazionale. Il confronto, a cose fatte, avvenuto domenica 1 febbraio a Montalbano jonico tra i primi cittadini della fascia jonica, su iniziativa di Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale, è un primo passo- come riporta il comunicato stampa di resoconto- per vedere cosa è possibile fare insieme in diversi settori. Al momento c’è il progetto Policoro capitale italiana del mare, che riscosso consensi e sostegni in altri centri della provincia e a livello regionale, il progetto di comunità ”Magna Grecia” senza dimenticare le problematiche di tutela costiera, ambientale, del settore primario, ma anche turistica e agrindustriale. Fare sistema. Non è facile. Ma si parte dalla volontà di stare e lavorare insieme. E a questo punto occorre istituire un coordinamento sulle cose da fare, con rappresentanti dei tre comuni che possano individuare priorità e percorsi sugli obiettivi da raggiungere a media e a più lunga scadenze. Mettere insieme i servizi, compensando eventuali carenze che gli enti locali possono avere in questo o quel settore e rapportarsi con una ‘sola voce” nei confronti di Provincia, Regione e altri Enti di riferimento. Buon lavoro. Quanto al nome della ”città unica” , comprensoriale, in prospettiva si può pensare a una consultazione popolare.



Montalbano Jonico lì 1 febbraio 2026. In un’affollatissima e gremitissima sala di Palazzo Rondinelli, in Montalbano Jonico, quella che una volta era la sala consiliare del comune jonico, si è tenuto un convegno-dibattito sull’ipotesi di unire i tre comuni di Montalbano Jonico, Scanzano Jonico e Policoro in un’unica entità territoriale e cittadina.

Erano presenti i tre sindaci dei comuni, Giuseppe Di Sanzo, Pasquale Cariello, Enrico Bianco, vari consiglieri comunali di Montalbano come Marcello Maffia, Fabiana Bitonte, Maria Grazia Gioia, Michele Giordano, il neoeletto consigliere provinciale Alberto Marzano, ex amministratori ed ex sindaci di Montalbano come Franco Puzzovivo, Leonardo Giordano, Rocco Tauro e Rocco Pontevolpe.

Il dibattito è stato organizzato dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia e il coordinatore cittadino Alessio Cipriano nella sua introduzione ha chiarito lo scopo dell’iniziativa che è quello di iniziare una riflessione approfondita su questa ipotesi di riunificazione.



Il dibattito è stato moderato da Michele Giordano il quale ha sottolineato che le tre cittadine hanno in comune una storia che parte dalla Magna Grecia e che arriva fino alla Riforma Agraria e agli anni ’70. Infatti Policoro si è staccato da Montalbano nel 1959 e Scanzano nel 1974.

Nessuno dei tre sindaci intervenuti si è pronunciato contro questa ipotesi. Essi hanno al tempo stesso evidenziato i punti critici, per superare i quali occorre un lavoro continuo e tempi non brevi, ma ne hanno anche evidenziato punti di forza e vantaggi, a cominciare da quello di integrare tre territori, diversi sì, ma complementari comprendendovi polmoni verdi quali il Bosco Pantano, il Bosco di Andriace e la Riserva regionale dei calanchi, le aree archeologiche di Eraclea, di Termitito, e della Fattoria Magno Greca del bosco di Andriace, la rete viaria di tutto rispetto che collega i tre comuni.

Il convegno-dibattito si è concluso con il proposito di iniziare con il mettere insieme ed integrare servizi importanti delle tre città e di proseguire con l’opera di sensibilizzazione iniziata questa sera.

