Italofonia? Bene ministro. Ma si studi meglio l’italiano a scuola. E stop anglicismi

Ne ha parlato a Matera il ministro degli esteri Antonio Tajani in occasione degli stati generali degli istituti italiani di cultura nel mondo. E l’iniziativa è senz’altro interessante e da sostenere, visto che la nostra lingua è ufficiale in quattro Paesi (Italia, Vaticano, San Marino e Svizzera) ed è parlata da 71 milioni di persone madrelingua,la studiano 2milioni di studenti all’estero e poi ci sono oltre 60 milioni di oriundi e presenta interessanti dati di diffusione come riporta il sito https://italofonia.info/. Ma gradiremmo che fosse insegnata con maggiore serieta la lingua di Dante, come abbiamo imparato a studiarla per bene fino all’avvento devastante dei social, che hanno ridotto e alterato le potenzialità espressive della gente e dei giovani soprattutto nell’uso della lingua italiana. Basta con gli anglicismi, spesso inutili, se non necessari e spesso fine a sè stessi e che, soprattutto a livello istituzionale, nascondono anche tanta ignoranza. Ma è auspicabile che l’insegnamento della lingua italiana coinvolga anche i migranti, che possono essere una risorsa per l’economia del nostro Paese visto l’aggravarsi del calo demografico.



“Per il prossimo anno – ha detto il ministro Tajani – vorrei fosse dato impulso alla presenza dell’Italia con iniziative della diplomazia culturale, ma anche con le celebrazioni dei 2500 anni di Napoli, e la settimana dell’italofonia, che riunisca tutti paesi italofoni, non solo dove è lingua ufficiale, ma anche quelli dove l’italiano è molto parlato: Malta ,Albania, Balcani, Brasile, Argentina, così che la nostra lingua sia strumento di pace, diplomazia, amicizia. Così come vogliamo fare la settimana del cinema italiano, per far conoscere nel mondo il cinema italiano, per il quale non facciamo abbastanza. Vorrei cominciaste a riflettere a come

poter presentare il nostro cinema, non solo quello attuale, ma anche quello dal dopoguerra a oggi, dobbiamo lavorarci intensamente”. E per concludere un passaggio su Marco Polo lungo l’antica via della Seta, progetto troncato per motivi di opportunità vista l’evoluzione della situazione internazionale che ha influito e non poco sulle scelte italiane,

“Da domani 6 novembre – ha aggiunto il ministro – sarò in Cina con il presidente della Repubblica, Paese con il quale, nonostante le differenze, abbiamo un legame culturale forte, da Marco Polo a padre Matteo Ricci, gli unici stranieri rappresentati al Museo del millennio a Pechino”. Il resto è storia d’oggi, con le auto elettriche del Paese del Sol Levante arrivate anche da noi a prezzi concorrenziali ma con il super dazio dell’Unione europea…Ritorsioni possibili sul made in Italy?