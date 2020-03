E meno male che la Repubblica popolare cinese ha raccolto il nostro appello e sono arrivati una troupe di medici, materiali e attrezzature per combattere l’epidemia da coronavirus. Italia come l’Albania della Prima Repubblica, paese non allineato, che aveva come unico alleato la Cina di Mao?

Pensatela come vi pare, ma nè da Trump e nè dall’ Unione Europea, salvo qualche tardiva marcia indietro (con un piccolo rialzo in borsa) sulla tolleranza al patto di stabilità per le spese straordinarie nel contrasto all’epidemia.

E ha fatto benissimo il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella, a chiedere rispetto e comprensione a una Unione Europea che non è credibile, che si preoccupa di tenere i conti a posto degli altri e a chiudere tutti e due gli occhi, come accaduto con la Grecia, per esempio nei confronti di Germania e Francia.

E già, non lo dimenticate, la presidente della Bce è francese, espressione di quel Paese che sta seminando zizzania in Libia e Siria per riposizionarsi sul mercato petrolifero e in presenza di un laissez faire, strano ma comprensibile, assecondato da Donald Trump. Leggete dove vi pare e vedrete che non abbiamo tutti i torti.

” Non siamo qui per allentare lo spread...”, lo avete visto e sentito tutti, e alla fine l’Italia – grazie ai pronunciamenti avventati e scellerati del presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde- ha bruciato milioni di euro in borsa, in una fase difficile- se volete confusa sulle decisioni prese- nella lotta alla epidemia da Coronavirus.

La ricordate?



Christine Lagard a Matera ( da qui la foto ironica d Sergio Laterza, che ricorda la non chalance di un’altra francese la regina Maria Antonietta) nel corso del vertice del G7 di due anni fa con tutto lo staff dell’Unione europea, posare in piazza San Pietro Caveoso, davanti allo scenario dei Sassi e il bagno di folla in piazza Ridola?

Beh. In quella occasione i vertici dell’Unione Europea, abituati a proteste o all’indifferenza, rimarcarono che era la prima volta di una accoglienza simile. Italiani solidali nell’accogliere tutti, ma non era pensabile- e con la parentesi del primo governo Conte con il ministro degli Interni Matteo Salvini- puntammo e a ragione i pugni sul tavolo e qualcosa si mosse.

Perchè l’Italia è il confine mediterraneo d’Europa. Poi si potrà entrare nel merito o nel demerito di scelte e decisioni. Ma l’ Italia, e da sola purtroppo, chiese che l’Unione Europea andava e va riformata. Così come è deludente. Quanto alla Lagarde e al suo staff che vadano in giro anche senza mascherina. Una ce l’hanno già ed è quella dell’ipocrisia. W l’Italia che resite e che ha il coraggio di dire le cose come stanno. E grazie alla Cina, aldilà delle diffidenze sulla via della Seta ( https://giornalemio.it/politica/coronavirus-italia-punita-per-5g-e-via-della-seta-e-questioni-governo-in-quarantena/), dei problemi di democrazia tuttora in piedi e del peso che ha a livello internazionale.

Quanto all’Europa la stiamo aspettando. Ma ce ne vuole perchè cambi rotta.E poi parlano di diffidenza verso Bruxelles…Noi tiriamo dritto.