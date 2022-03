Coerenza? E la Costituzione? Gli appelli alla pace, il senso pratico, la nostra storia e quella di un’Europa che non riesce, non vuole o non può essere coerente? Sono alcune delle mille domande che hanno preso Giovanni ‘Gianni’ Palumbo, una vita per la natura e la militanza per la pace e il confronto fra i popoli, dopo la decisione di governo e parlamento di sostenere l’Ucraina militarmente nella guerra contro la Russia che l’ha invasa. Non ci sta e in un post sulla sua pagina social ha scritto in maniera lapidaria ” Non in mio nome”, ricordando precedenti e conseguenze di decisioni che cozzano con la sua coscienza e la sua coerenza. Dibattito aperto con la Costituzione e la realpolitik alla mano. L’auspicio è che prevalga il buon senso…



IL POST DI GIANNI

Non in mio nome!

Sono totalmente razionale e completamente contrario alla invasione dell’Ucraina da parte russa.

Sono stato obiettore di coscienza e ho fatto parte attiva del movimento pacifista.

Sono completamente consapevole dell’aberrante guerra, combattuta da 8 anni, tra Russia e Ucraina e nell’ultima settimana degenerata con una sciagurata invasione militare russa.

Sono altresì TOTALMENTE CONTRARIO alla scelta del Governo e del Parlamento italiano di inviare 3400 soldati sul fronte est della NATO perché quest’ultima, coalizione anacronistica e provocatoria, è uno strumento di aggressione militare.

Il Presidente del Consiglio si è detto meravigliato dello scenario di guerra in Europa affermando che non avveniva dal 1945. Falso! Ha evidentemente voluto dimenticare la drammatica dinamica delle guerre nella ex Jugoslavia negli anni ‘90 durante le quali l’Italia, attraverso la NATO, effettuò azioni illegittime di guerra bombardando Belgrado (civili compresi)!

La pace si fa applicando la pace e non violando la Costituzione! La pace si potrebbe ancora fare imponendo all’Ucraina di non entrare nella NATO, restando neutrale (come Svezia e Finlandia), e chiedendo alla Russia – a fronte di questo – di cessare immediatamente le ostilità e di ritirare le truppe.

La pace si fa con la pace, non inviando armi e uomini al fronte! Le sanzioni economiche sono efficaci per un nano economico come la Russia. Ma inviare armi contro un gigante militare, in una fase di lucidità già fortemente condizionata dall’azione militare in corso, è un autogoal oltre ad essere deprecabile eticamente.

L’Italia oggi entra in una guerra non ufficialmente dichiarata. Non in mio nome #NotInMyName