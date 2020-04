L’avevamo sospettato e scritto, che la Francia prima o poi avrebbe fatto il salto della quaglia e che si sarebbe allineata alle posizioni tedesche sugli strumenti finanziari da adottare per sostenere le economie dei Paesi in difficoltà, a causa della epidemia da coronavirus. E cosi, da quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca DPA e ripresa anche in Italia- come il quotidiano economico Il Sole 24 ore- il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel il 7 aprile si presenteranno con una posizione comune all’Ecofin Eurogruppo. E cemento del potere sono i sorpassati ma coercitivi strumenti del fondo salva stati Mes (bandiera della Merkel, della Lagarde e della Von der Lyen https://giornalemio.it/politica/le-tre-disgrazie-dell-unione-europea-altro-che-bond/) con regole per tutti più abbordabili ma non ancora ufficializzate, per ottenere i prestiti. E il Meccanismo europeo di stabilità ( Mes), ricordiamolo, non è mai andato giù all’Italia e ai Paesi mediterranei per le imposizioni da troika che in passato hanno strozzato – non dimentichiamolo- l’economia greca. La nostra economia è ferma, mentre sono andate avanti quelle più forti, e alle prese con un esborso finanziario non ancora conosciuto per l’emergenza da coronavirus, non reggerebbe al cappio teso dalle tre disgrazie. E il presidente Giuseppe Conte fa bene a puntare i piedi, tenendo conto che la contrarietà all’uso degli eurobond (per esempio) è confermata dall’Olanda che porta acqua al mulino del Mes e dei rientri , con tanto di tassi da pagare a scadenza che sono il punto di forza della Banca centrale europea. Ma c’è un altro virus che si aggira nel mondo e delle borse ed è quello del debito pubblico occidentale, nei forzieri del Dragone cinese che ruggisce con fuochi e fiamme. La disoccupazione, Stati Uniti compresi, preme insieme alla carenza di di liquidità. Altro che Mes…in scena.