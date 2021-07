Sul piatto 171.000 euro per due bandi che a Irsina ( Matera) dovrebbero contribuire a rilanciare l’economia locale, dopo la chiusura forzata imposta dall’ epidemia da covid 19. L’Amministrazione comunale, guidata da Nicola Morea ce la sta mettendo tutta per ristabilire un clima di fiducia nel tessuto produttivo e, magari, favorire gli investimenti. Non è facile, ma tenacia e voglia di farcela possono aiutare a cambiare le cose. Nei prossimi giorni il finanziamento delle iniziative.



LA NOTA DEL COMUNE

La città di Irsina è una di quelle che hanno maggiormente sofferto a causa del Covid.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire con una serie di bandi per sostenere le imprese esistenti, stimolare l’avvio di nuove attività, sostenere le famiglie danneggiate dal Covid e quelle con redditi bassi (meno di 9000 euro di Isee).

Il Sindaco Morea rende noto che grazie al lavoro degli uffici comunali e dell’Assessore Candela sono state pubblicate le graduatorie di due importanti avvisi: Irsina riparte Imprese e Irsina- contributi ad attività esistenti e a nuove attività.

Per il primo, finanziato con parte delle risorse ottenute per il periodo di zona rossa (€ 100.000), sono pervenute 146 domande ed è previsto un termine di 20 giorni per il deposito di eventuali integrazioni, a seguito delle quali si stilerà la graduatoria definitiva e verranno erogate le risorse economiche.

Per l’altro avviso, finanziato con € 71.000, l’Amministrazione ha centrato l’obiettivo prefissato poiché sono pervenute numerose domande, segno di vitalità del territorio. Le somme disponibili consentono di finanziare 5 nuove attività sul territorio di Irsina, erogando un contributo di € 5.000 ciascuna e di finanziare interventi per 15 attività già esistenti (€ 3.000 ciascuna).

Nei prossimi mesi verrà ripetuta la misura con una ulteriore tranche di € 41.000.

Esprime grande soddisfazione l’Assessore Candela perché è stato fatto un lavoro importante, che ha richiesto uno sforzo notevole ma che restituisce alla comunità un bel segnale di ripartenza, rappresentato particolarmente da cinque giovani che decidono di avviare nuove attività nel nostro paese e da tanti altri che investono per migliorare e ammodernare le proprie attività.

Ora, conclude l’Assessore Candela, dovremo chiudere rapidamente le procedure per gli avvisi Irsina riparte famiglie e Bonus Tari, in modo da mettere a disposizione dei cittadini tutte le risorse ottenute dall’Amministrazione.