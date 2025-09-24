Irresponsabili a chi?

Sono sprezzanti ed offensive le parole pronunciate -poco fa- dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni da oltre oceano nei confronti di chi è in mare impegnato in una missione umanitaria ed è minacciato apertamente da un governo straniero. Cittadini italiani che sono in acque internazionali nel pieno rispetto delle norme contro cui sono stati annunciati (e in parte messi già in essere) atti di terrorismo da parte di uno Stato canaglia, quello israeliano. Di fronte a ciò un Stato che si rispetti dovrebbe -intimare a quello Stato di non permettersi di procedere- e a dimostrazione che non scherza mandare aerei e navi a loro protezione. Ed invece questo è il massimo che riesce a proferire, indispettita e sprezzante: “Tutto questo è gratuito, pericoloso e irresponsabile. Non c’è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in un teatro di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza, che il governo italiano avrebbe potuto consegnare in poche ore. Penso vada fatto un richiamo alla responsabilità, soprattutto quando si tratta di parlamentari, che ricordo sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro“. Anche lei è pagata dagli italiani per rispettare la Costituzione e la dignità di questo Paese nei confronti di Stati genocidari che minacciano i nostri cittadini. Irresponsabile è chi, come il governo italiano non è in grado di assumersi le proprie responsabilità.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.