Irccs Crob, Fanelli: “Imminente la ripresa dell’attività chirurgica”

“Per assicurare una tempestiva risposta al problema dell’Irccs Crob legato alla carenza di anestesisti di cui sono al corrente solo da pochi giorni, ho chiesto al direttore generale del San Carlo Giuseppe Spera, registrando la sua pronta disponibilità, di attivare immediatamente una convenzione con l’Istituto oncologico che consenta, attraverso la sinergia tra i gruppi operatori delle due aziende sanitarie, la ripresa dell’attività chirurgica”.

E’ quanto assicurato poco fa dall’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, evidenziando che “il Crob, nei giorni scorsi, ha ripubblicato gli avvisi per il reclutamento di anestesisti a tempo indeterminato, mediante mobilità, e a tempo determinato. Inoltre, per contrastare la problematica di portata nazionale della carenza di questi specialisti, è di imminente pubblicazione un nuovo bando di concorso unico regionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 30 anestesisti, di cui 3 da assegnare al Crob di Rionero”.

Un intervento del massimo responsabile della sanità lucana che giunge tardivo (come è possibile che ne fosse “al corrente solo da pochi giorni“? Non era stato in visita al nosocomio il 26 aprile scorso?) dopo che il bubbone è scoppiato ed è stato denunciato da varie parti, in primis dall’associazione “Agata, volontari contro il cancro” la cui presidente Mirna Mastronardi è stata intervistata ieri dalla TGR: https://www.rainews.it/tgr/basilicata/video/2022/06/bas-carenza-anestesisti-chirurgia-interventi-rinviati-crob-rionero-e11a63e2-1a94-4851-8edf-61916787c956.html?fbclid=IwAR3rTYn5DY-LVfgrDXRHc0SE7lDgvebnRikhS7CBIX-k1rrhFR42GUFvQFM

La stessa ha nel contempo postato questa riflessione/denuncia sulla vicenda sul proprio profilo facebook:

“Ieri le prime notizie. All’IRCCS CROB interventi chirurgici sospesi.

Oggi la triste replica. Ed oggi al Crob di Rionero c’ero anch’io, come paziente, ma continuando a sentirmi profondamente AGATA anche in questi momenti.

Vengo accolta da quella “straordinaria macchina di vita” che è la Diagnostica per immagini”. Tutti al proprio posto. Un’organizzazione ineccepibile. Per ognuno degli operatori dell’U.O. la diagnosi precoce non è qualcosa di astratto ma un obiettivo da perseguire ogni giorno. Per salvare vite umane. Mi fanno sentire “al sicuro”. Anche quando il dott. Aldo Cammarota mi effettua un agoaspirato non ho paura ma fiducia.

Alla TAC c’è il dott. Villonio con il suo occhio attento. Il tecnico mi stringe la mano, a rassicurarmi. Mi commuovo. Eccola lì, la professionalità che si lega all’umanità. E nei corridoi si muove quasi in punta di piedi, con i suoi occhi attenti e sorridenti, la coordinatrice Rosetta D’Andria.

Mentre so che al piano 4°, in Anatomia Patologica, metteranno tutta la cura del mondo nell’analizzare le mie cellule, unendo la serietà e la professionalità ai tempi celeri, unici in Basilicata.

Quando termino i miei esami, divento completamente Agata. In primis i referti da ritirare, in memoria di un amico che non c’è più. E poi quelle scale da salire lentamente. Il personale è impegnatissimo. Li vedi muoversi quasi correndo. Quando sto per raggiungere il secondo piano, quello che mi colpisce è una signora con i capelli corti tipici della chemio, seduta sul gradino, tra gli spifferi. Come, d’altra parte, fa sempre la nostra Laura Pastore. Malati costretti a sostare nelle scale, per riposare e distanziarsi. Nella sala d’attesa poche sedie, tutte occupate. Quando venni per la prima volta al CROB, con Lucia, era fine 2016, il direttore sanitario era Sergio Molinari e le cose andavano in maniera di gran lunga differente.

Inseguo le notizie sulle sedute operatorie sospese. Immagino quei tumori – come quello alla mammella di una socia Agata – trattati preventivamente con la chemioterapia. Penso agli sforzi immani degli oncologi e di tutto il personale del DHO. Penso a lei e a sua figlia, all’alba a prendere il nostro pulmino. Le lunghe sedute per l’infusione… e poi finalmente la notizia: Il tumore è adesso operabile (e poi la attenderanno nuove sedute di chemio). La preospedalizzazione, i nuovi esami, finalmente il ricovero, il tampone, l’isolamento in attesa dell’esito negativo, l’arrivo in stanza e… tutto saltato, tutto rimandato. Si sposta a data da destinarsi l’intervento e con lui si spostano (in avanti? indietro?) le lancette della vita. Perché è di questo che parlano quelle sedute di sala operatoria: di VITA. Il pigiama da ripiegare nel borsone, lo stomaco ancora vuoto, il viaggio verso casa, in quei lunghissimi 150 km di deviazioni.

Ieri è toccato a lei. Oggi ad altri.

Nei corridoi qualcuno sussurra: “niente che la direzione strategica non sapesse”. Eppure reca la data del 3 giugno l’autorizzazione alle sedute. Quattro giorni fa. Tutto pronto, le famiglie in ansia, i pazienti preparati, le coperture antiallergiche, i farmaci, i prelievi, le preghiere. E’ arrivato anche quel prezioso sangue che potrebbe servire.

Sono davanti agli ascensori quando un uomo si allontana la mascherina dal viso e mi dice: “Fatelo! Denunciate! Tutto questo è inaccettabile ormai!”.

Al 5° piano il Direttore Generale non c’è. Lasciamo un messaggio per lui. Ma non è più tempo di silenzio e attese. Sale la rabbia. Cosa si vuole fare dell’ IRCCS CROB? Chi ha interesse ad affondare per sempre quello che – quanto a personale infaticabile e preparato – dovrebbe essere il fiore all’occhiello della sanità lucana?

L’assessore regionale alla sanità Francesco Fanelli al Crob è venuto in visita, ma mi dicono non sia passato a “vivere” qualche minuto nel Day Hospital Oncologico. Magari la notizia è sbagliata. Vero è che noi di AGATA – Volontari Contro il Cancro OdV – la maggiore associazione di volontariato oncologico della Basilicata, composta da malati e familiari – né siamo stati invitati a visitare il CROB con lui, né siamo stati ricevuti nel palazzo regionale di via Verrastro.

In occasione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico un importante quotidiano nazionale ha titolato in prima pagina: “Lo Stato abbandona i malati di cancro”. E’ dunque così che starebbero le cose?

L’assessore regionale che non trova il tempo per ascoltare i malati che si occupano GRATUITAMENTE di fornire servizi ad altri malati (sopperendo a gravi carenze pubbliche). Il ministro SPERANZA che sembra tanto tanto lontano dai problemi della sua terra, di cui pure lui dovrebbe occuparsi ogni giorno, dalla massima poltrona del ministero alla sanità. Il governatore Bardi mai incontrato. Tutto questo mentre ci si ammala ogni giorno… e mentre di cancro si muore ancora, ogni giorno. E tutto questo mentre si dimenticano i tempi in cui alle direzioni strategiche delle aziende sanitarie c’erano lucani che conoscevano i problemi dei lucani, che guardavano i lucani negli occhi ogni giorno e che davano un senso a quei tanti tanti tanti soldi con cui i lucani pagavano loro lo stipendio.

A fronte di personale medico e infermieristico che lavora senza tregua, ci chiediamo dunque quale sia il vero motivo di tanti disservizi e chiediamo a chi di dovere di intervenire. Lo diciamo da pazienti e da associazione di pazienti e soprattutto lo diciamo da PERSONE LIBERE che credono nel CROB, che un giorno passato hanno scelto il CROB e che continuano a sceglierlo ogni giorno.

Facciamo appello a tutto il CONSIGLIO REGIONALE LUCANO affinché ogni consigliere alzi la voce in questo momento. E facciamo appello ai sindaci, i nostri primi veri e seri interlocutori – insieme ai tutti i consigli comunali lucani – affinché si levi un movimento di sdegno e protesta, a tutela del CROB e del diritto alle migliori cure per ogni lucano malato di cancro.”