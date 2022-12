IRAN E DINTORNI

Esportare la democrazia non si può, ma promuoverla e difenderla si: davvero non c’è alternativa fra l’occupazione militare e il disinteresse per il destino altrui?

E’ tornato in auge un dibattito che era sopito da qualche anno, quello tra i fautori dell’esportazione della democrazia con ogni mezzo (anche non democratico, il che dovrebbe già indurre qualche dubbio sulla sensatezza della cosa) e coloro che, partendo dal presupposto che esportare la democrazia non ha senso, allora si girano dall’altra parte e ammantano la loro indifferenza per le sorti altrui con un apparentemente nobile “ognuno deve liberarsi da sé”.

L’urgenza di questo dibattito è esplosa con la ritirata precipitosa degli americani dall’Afganistan e si è imposta definitivamente in Europa in seguito all’invasione dell’Ucraina; accompagnata, però ormai stabilmente, dall’atroce dubbio che, in realtà, gli esportatori più che della democrazia, hanno interesse a esportare pratiche dal sapore “neocoloniale”. Le “primavere arabe”, che nell’opinione democratica dell’Occidente sono state identificate con la romantica affermazione delle libertà di quei popoli e soprattutto dei giovani, abbiamo scoperto poi, sono state “guidate” per capovolgere sistemi di governo che si opponevano – certo con metodi autoritari, patriarcali, tribali – soprattutto alle mire unipolari americane (ma anche russe e cinesi, sia pure con il diverso obiettivo di giungere a un nuovo equilibrio geostrategico multipolare; comunque incuranti dell’autonomia di quegli stati). A uscirne annichilito è stato l’impulso ‘sinceramente’ democratico delle nostre opinioni pubbliche!

Perché mai la storia non dovrebbe ripetersi, oggi, in Iran?

Ma, si dirà, il progetto democratico è un progetto per sua natura a vocazione universalista: la democrazia in un paese solo non funziona! Sia per ragioni di giustizia (i diritti se non sono universali si chiamano privilegi) sia per ragioni di sopravvivenza (le democrazie sono regimi talmente precari che non possono sperare di sopravvivere a lungo se circondati da regimi non democratici). Che vuol dire che i diritti umani sarebbero “occidentali”? È questa una considerazione storica – i diritti umani sono nati, si sono sviluppati, in Occidente – o è una considerazione etico-politica: i diritti umani sono “cose nostre” che agli altri non interessano? Io ho l’impressione che in molti scivolino dal primo al secondo piano e mi piacerebbe che costoro avessero il coraggio di dire le medesime cose in faccia alle donne iraniane o ucraine chiuse in casa terrorizzate, e a tutti coloro che in questo istante nel mondo lottano per i loro diritti (che noi ci permettiamo di definire “occidentali”).

Eppure, eppure, mi colpì tempo fa l’affermazione di una giornalista di Micromega che, a tal proposito, affermava: “di norma coloro che relativizzano i diritti umani non accetterebbero mai di usare lo stesso metro per i diritti cosiddetti sociali: i diritti dei lavoratori, per esempio, sono uguali ovunque o magari gli “altri” non hanno la nostra stessa concezione?”.

Ecco, mi pare stia proprio in tale affermazione l’equivoco e il pericolo cui accennavo: fintanto che si tengono separati diritti umani e diritti sociali, si continua a perpetuare la logica liberaldemocratica secondo cui le vicende sociali sottostanno a quelle di mercato (oggi il neoliberismo); i diritti umani (che oggi rappresentano un ulteriore occasione per l’espansione consumistica del mercato neoliberista, cioè la mercificazione degli stessi individui) devono esser sostenuti con qualsiasi iniziative dai movimenti della società civile che nei diversi paesi lottano per la democrazia, i diritti umani e la laicità. E questo perché si tratta di una lotta comune, in cui ci si sostiene a vicenda. Tutti insieme, in realtà, sostengono obiettivamente, il mercato neoliberista – multinazionali, Finanza, Armamenti, Energia proprio perché disconnessi dalle lotte per i diritti sociali.

Le lotte politiche si fanno per ciò che si considera giusto non per ciò che ha consenso. Ci sono azioni da “mettere a terra” già oggi e alcune delle quali (pochissime in verità) stanno producendo instabilità nelle tradizioni fondamentaliste di tanti governi mediorientali, ecc. Soprattutto, occorrerebbe una politica europea (e nostrana) autenticamente e sostanzialmente – non soltanto formalmente – democratica: per intenderci praticamente, che si ispirasse anche nella politica extraeuropea – in quella mediorientale, ad esempio, ai principi della nostra meravigliosa Costituzione, attuandola: quelli dell’uguaglianza sociale (nel lavoro, nei diritti, nella società).

Anche per questo occorrerebbe che tornasse a battere con vitale violenza il cuore internazionalista di chi lavora e produce: chi si batte per rivendicare i diritti sociali, si batte anche per quelli che riguardano le libertà individuali; non si può dire del contrario! E quando ti batti per i diritti sociali, diventano mera retorica le parole d’ordine sulla “guerra giusta”, o la “esportazione della democrazia”: diventa invece ‘automatica’ e attuale la presa di coscienza del pericolo di ‘aiuti pelosi’ da parte delle potenze che – ormai è acclarato – sottomettono stati e popolazioni recalcitranti alle governance socio-economiche neoliberiste.

En passant, mi sia consentita un’annotazione al dibattito sull’identità che il Pd dovrebbe darsi, per uscire dal pantano in cui è: si ha voglia di riunificare il pensiero e le politiche sui diritti (quelli appunto umani e quelli sociali – l’uguaglianza sociale anzitutto)? E se così vuol essere, come si intendono coniugare le due identità che oggi collidono “Sinistra di governo” e “Sinistra sociale” (a funerale compiuto della seconda rispetto alla prima)?

Va da sé che questa domanda non può riguardare soltanto il PD: riguarda tutti oggi in Italia; e in Europa, dopo aver preso atto della fine dell’illusione nefasta di poter “nuotare” nei processi della mondializzazione neoliberista. Riguarda, in particolare in Italia la Sinistra dispersa e ciascuno dei suoi cittadini ex militanti che – a giudicare dal freddo che circola nel dibattito precongressuale – sembra preferiscano voltarsi dall’altra parte (anche qui) ammantando la loro indifferenza per le sorti altrui con un apparentemente nobile “ognuno deve liberarsi da sé”.