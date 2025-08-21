Leader così inutili e dannosi per l’Europa come quelli attuali e che abbiamo visto recarsi come in una gita scolastica alla corte di Trump a blaterare qualche spezzone di frase per provare a dimostrare che esistono, sono oramai solo drammaticamente imbarazzanti e patetici. Se non fosse che continuano ad assumere comportamenti e decisioni talmente incongrue con gli interessi di noi cittadini europei, destinate a pesare gravemente sulle nostre vite e su quelle dei nostri figli per chissà quanto tempo. Oltre ad aver seguito ciecamente le precedenti amministrazioni USA nel mentre costruivano la trappola per provocare la reazione russa in ucraina, si sono tuffati a capofitto in una posizione guerrafondaia nei confronti di una nazione con cui eravamo in pace e in ottimi rapporti, cianciando di una vittoria sul campo. Non comprendendo che uno degli obiettivi principali dell’operazione USA era proprio quello di recidere il nostro rapporto con la Russia e di riportarci completamente sotto il proprio tallone. Come puntualmente accaduto: prima con il gas liquido (che compriamo dall’amico americano al costo di quattro volte di quello russo), poi con il piano di riarmo europeo (con soldi da spendere in USA), poi con l’imposizione dei dazi unilaterali e annessi impegni di acquisti ulteriori ed investimenti vari da fare oltre oceano. E tutti muti e stecca. Infine, dopo aver provocato questa guerra in Europa, l’amico americano si ritira, se ne lava le mani e ci lascia con il cerino acceso. Ci dice: voi comprate le armi da me per 100 milioni di euro e li regalate all’Ucraina. E se proprio ci tenete mandate pure i vostri soldati a garantire la sicurezza di Kiev che io non ci penso nemmeno. E i nostri bravi leader cosa hanno detto? Va bene, va bene, caro badrone, paghiamo noi, paga Pantalone. Tutto questo mentre ieri, proprio in Italia, è stato arrestato -per ordine della magistratura tedesca- l’agente segreto ucraino che sarebbe stato a capo del commando che in accordo con gli americani ha fatto saltare il gasdotto che portava il gas dalla Russia in Germania e quindi a noi tutti europei. Capito? I nostri amici ucraini per cui ci stiamo svenando e ci stiamo impegnando a svenarci anche per il futuro, oltre ad impegnarci a combattere al loro fianco come se fossero nella NATO anche se non lo sono, sono quelli che ci hanno tagliato il tubo del gas. Si. E i nostri grandi e validissimi leader? Non hanno fatto un plissé. Come se nulla fosse. Fanno finta di niente. Prendono schiaffi in continuazione ma continuano a viaggiare da una parte all’altra del globo terraqueo, ad incontrarsi, a bivaccare e sorridere per le foto di rito. Come nella barzelletta di Totò, prendono schiaffi, ridono e ripetono: mica so Pasquale io! Mica pagheranno loro per i danni che combinano. La loro perfetta inutilità -inoltre- emerge sempre in queste settimane a fronte dell’altro scenario di guerra, quello del genocidio in corso a Gaza. Sono stati zitti fino a che si è giunti ad un numero di oltre 50 mila morti, quando hanno dovuto cominciare a blaterare qualche parola di pseudo condanna. Ma avessero fatto un atto, uno di numero contro Israele, la nazione che più di tutte nel mondo si muove al di fuori di ogni regola del diritto internazionale. Contro la Russia hanno fatto ben 18 pacchetti di sanzioni e annunciato (nel mentre si parla di pace) di stare preparando il diciannovesimo. Che velocità. Contro Israele nemmeno un pacchetto, così giusto uno piccolo per far vedere. Nulla di nulla. Un atteggiamento vile che è un sostanziale via libera a continuare ad andare avanti nei piani folli che si stanno portando avanti in queste ore. Infatti, Netanyahu non fa una piega e continua a radere al suolo case, donne e bambini, per occupare tutto ciò che gli pare. Alla faccia del refrain : due popoli due stati! Una vergogna di proporzioni inaudite di cui, pur nella loro inutilità, questi pseudo leader dovranno rendere conto prima o poi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.