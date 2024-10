Interrogazione di Toto e Morelli (FdI) a Bennardi su affidamento incarichi a legali

I consiglieri comunali Augusto Toto e Mario Morelli (FdI) hanno reso noto di aver depositato una interrogazione al Sindaco di Matera Domenico Bennardi avente ad oggetto “affidamenti incarichi legali esterni a discrezione della Giunta“. Questo il testo: “PREMESSO CHE

• In data 01.04.2024 è cessata dal servizio la dirigente dell’Avvocatura del Comune di Matera.

• Con Decreto Sindacale n. 135/2024 il sindaco ha provveduto a conferire al Dirigente Dott. Paolo Milillo l’incarico dirigenziale ad interim del Settore Legale con decorrenza dal 4 aprile 2024 fino a diversa disposizione;

• Con il medesimo Decreto Sindacale si è attribuita al menzionato dirigente la competenza sulle funzioni e sulle attività relative al servizio amministrativo a supporto della Avvocatura Comunale togata;

• Il settore legale del Comune ha attualmente in organico un solo avvocato, l’avv. Giuseppe Franchino;

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 251/2024 del 04/07/2024, avente ad oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Matera triennio 2024-2026 — modifica e integrazioni – (piano triennale del fabbisogno del personale, sottosezione 3.3 della sezione 3 “organizzazione e capitale umano”) Adempimenti conseguenti”, per l’anno 2024 sono state previste le assunzioni di n. 2 Avvocati cat. D ;

• per sopperire alla carenza di personale togato, la Giunta Comunale attraverso proprie deliberazioni negli ultimi mesi sta affidando incarichi esterni di patrocinio legale a difesa dell’Ente;

CONSIDERATO CHE

• L’Ufficio Legale non ha una short list di avvocati esterni cui eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi sulla base di specifiche esigenze ed in funzione delle competenze specifiche;

• Dalle delibere di giunta pubblicate negli ultimi mesi sono stati conferiti più incarichi di rappresentanza legale ad un unico professionista;

• Conferire incarichi di rappresentanza legale a discrezione della Giunta, dal nostro punto di vista, non garantisce il principio di imparzialità, rotazione e pari opportunità,

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

1. Per conoscere, vista la carenza di personale togato, i motivi per il quale non si sia provveduto alla pubblicazione di un avviso per la costituzione di una short list di avvocati esterni utile a garantire il principio di trasparenza, imparzialità, rotazione e pari opportunità;

2. Per conoscere i criteri utilizzati per l’affidamento degli incarichi ai legali esterni;

3. Per conoscere i motivi che hanno indotto la Giunta a conferire più incarichi di rappresentanza legale ad unico professionista;

4. Per sapere come mai ancora oggi non si sia dato seguito alle procedure necessarie per l’assunzione di due avvocati cat.D .”