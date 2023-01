Interrogazione di Toto e Morelli, al Sindaco Bennardi su miglioramento viabilità urbana

Pubblichiamo a seguire una interrogazione al Sindaco Domenico Bennardi, presentata dai consiglieri comunali dei FdI Augusto Toto e Mario Morelli, con la quale si chiede se vi è contezza del pessimo stato del manto stradale della rete viaria cittadina e cosa si pensa di fare in proposito per sopperire. Ecco il testo del documento:

Gruppo Consiliare Matera di FdI

Matera, 29 gennaio 2023

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA/ORALE.

Oggetto: quali determinazioni urgenti per migliorare la viabilità cittadina.

Premesso che

• Passare in pochi anni da città Capitale Europea della Cultura a città “ gruviera” ,non per la produzione del tipico formaggio svizzero ma per la presenza di numerose buche sulle nostre strade, speriamo non fosse uno degli obiettivo di questa maggioranza;

• La situazione del manto stradale della nostra città è sotto gli occhi di tutti: buche, dissesti e rattoppi vari sono un problema per tutti gli utenti della strada.

• La situazione del manto stradale è critica in diversi punti del territorio, tanto da determinare un problema di sicurezza, che riguarda tutti gli utenti della strada.

• Le nostre strade sono ridotte a un colabrodo, frane, smottamenti, lavori che non decollano e intanto gli asfalti col gelo e con la pioggia si sbriciolano. Una situazione aggravata dalle piogge delle scorse settimane che hanno creato veri e propri crateri su manti già rovinati e che mettono a repentaglio l’incolumità pubblica.

• Ad aggravare ulteriormente la situazione sono in questi mesi i lavori in essere per l’interramento dei cavi della fibra ottica, quelli di Enel, d’Italgas e di Aquedotto Lucano . Accade spesso che dopo i lavori di scavo, il manto stradale non sempre viene tempestivamente ricoperto con uno strato di bitume tant’è che passano mesi prima che il manto stradale venga ripristinato e non sempre in modo corretto.

Considerato che

• La prassi consolidata di inviare una squadra di operai comunali a rattoppare alla meno peggio le strisce di asfalto che alla prima pioggia saltano non è più percorribile poiché a pagarne le conseguenze sono soprattutto gli automobilisti, chiamati a mettere mano al portafogli per riparare gli pneumatici o peggio gli ammortizzatori;

• Sono preoccupanti le condizioni di queste imperfezioni dell’asfalto, prive della necessaria manutenzione, che continuano a peggiorare giorno dopo giorno, mesi dopo mesi, obbligando gli automobilisti a fare una sorta di “slalom” per evitare buche e dossi pericolosi per la circolazione.

• Esiste un Regolamento comunale anche se datato, in cui è chiaro che in caso di scavo, la ditta che esegue il lavoro deve provvedere al ripristino del manto stradale secondo dei criteri specifici.

• E’ sotto gli occhi di tutti invece che le nostre strade sono piene di rattoppi parziali che ricoprono solo l’area di intervento dello scavo ed è in corrispondenza di questi che col passare del tempo si formano buche, avvallamenti e dissesti che diventano un rischio per gli automobilisti ed i motociclisti e soprattutto un pessimo biglietto da visita per quanti vengono a visitare la nostra città.

Considerato infine che

• non solo le cosiddette “grandi opere” rimangono la promessa del domani che non diventa mai oggi, ma anche la ordinarissima gestione della manutenzione è la peggiore della storia amministrativa del nostro comune;

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

INTERROGANO

Il Signor Sindaco,

• Per sapere se il problema del dissesto del manto stradale talmente diffuso su tutto il territorio comunale, viene percepito anche da Lei come “normalità” così come da tutti i cittadini.

• Per sapere se ci sono responsabilità in capo al Comune sui mancati controlli sui lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dalle Ditte che eseguono i lavori di scavo;

• Per conoscere, visto le le numerose risorse messe a disposizione negli ultimi due bilanci di previsione ed ancora oggi non utilizzate, i motivi che ancora oggi impediscono l’appalto e quindi l’esecuzione dei lavori di riasfaltatura delle strade;

• Per conoscere, sempre se esiste, un piano complessivo per la riqualificazione delle strade comunali e quindi della sistemazione graduale della viabilità.”

I CONSIGLIERI COMUNALI DI FdI

Augusto TOTO – Mario MORELLI