Iniziativa Popolare parte con il giovane segretario Mattia Orioli

I cattolici della diaspora politica di 30 anni fa, coincisa con il crollo di gran parte dei partiti della Prima Repubblica e di una questione morale finora irrisolta, possono contare su un giovane nocchiero per portare al largo del dibattito politico la nave di ”Iniziativa Popolare”. A bordo c’è posto per le tante anime dello scudocrociato, polverizzate in tante iniziative, e con il rammarico comune di una ”Casa” dalle tante porte, correnti e riferimenti ”di qualità” che era la vecchia Dc. Tempi che non torneranno più con la scomparsa di quella generazione. Tocca ai giovani e l’avvocato Mattia Orioli da Macerata, che ha guidato il Nuovo Cdu, è la figura giusta per salpare insieme a Roberto Ruga da Venezia darsi da fare, con l’esperienza di Pasquale Tucciariello , Dante Massarella, in vista del congresso. Ma occorre remare tutti nella stessa direzione. Come ? Tenendo d’occhio i valori della tradizione cattolica, ma in ascolto sulle istanze di una società che è cambiata, sta cambiando- anche nella famiglia- e che attende risposte credibili e possibili. L’ultimo incontro di Roma, sabato 22 luglio, giorno di Santa Maria Maddalena, ha detto anche questo. Servono uomini e donne che vogliano rimboccarsi le maniche, partendo dal cento con originalità, costanza, evitando le oscillazioni opportunistiche da campagna elettorale. E in Basilicata i contributi propositivi, ma anche di critica costruttiva di Pasquale Tucciariello con Iniziativa popolare, non possono che arricchire il dibattito su come tenere la barra dritta e senza tentennamenti. Senza farsi illusione. Il passato appartiene alla storia. Il futuro è da costruire, facendo politica.



L’Assemblea di alcune componenti democristiane e popolari riunite al Seraphicum di Roma Sabato 22 Luglio ha affrontato il tema decisivo che impegna in questo periodo i cattolici nel rapporto con la politica.

Al Seraphicum si è deciso di dare un segnale forte e decisivo per la riunificazione dei cattolici popolari sparsi dopo lo scioglimento della democrazia cristiana nel 1994 con la diaspora, un segnale forte e deciso: voltare pagina. Difatti sono stati eletti due giovani alla guida di Iniziativa Popolare, il movimento politico che si sta dando forma compiuta.

Iniziativa Popolare è la sintesi tra “Nuovo Cdu” (partito strutturato e largamente presente in molte parti d’Italia, guidato dal calabrese Mario Tassone), “Popolari iniziativa Italia” (movimento politico principalmente lucano ma presente in altre zone d’Italia, guidato da Pasquale Tucciariello), “Alef liberi e forti” (associazione guidata da Ettore Bonalberti di Venezia), “Unione Cristiana”, associazione che opera principalmente tra Roma e la Sicilia).

In tre incontri assembleari, avvenuti a Roma il 17 Dicembre 2022 e il 13 Maggio 2023 presso il Teatro in Lucina, e il 22 Luglio presso il Seraphicum, ed ancora da remoto in molti altri incontri sulla struttura del Centro Studi Leone XIII, sono stati delineati i contorni politici di quattro realtà cattoliche ed individuati gli orizzonti entro i quali Iniziativa Popolare si situa nel panorama politico italiano.



Iniziativa Popolare sarà il partito di centro, né sbilanciato verso destra e né sbilanciato verso sinistra, pur esaltando individualità e sensibilità varie che favoriscono la ricchezza delle iniziative culturali e politiche prossime e future. Si avvia ora come movimento politico, rimanendo ancora per breve tempo in tale forma e in attesa che altri gruppi politici di matrice cattolica si riuniscano in Amicizia rinunciando a proprie singole sigle in vista di un bene superiore, la ricomposizione politica dell’area cattolica. Ogni singola sigla può anche rimanere in vita come luogo di ulteriori analisi ed approfondimenti ideali e di prospettive, ma tutte e tutti entro un contenitore democraticamente formato che a partire da subito avvierà il suo iter per trovare poi soluzione completa e definita con i congressi.

Verranno formate commissioni permanenti inerenti ai diversi temi sociali e politici (giustizia e cittadini, società stato democrazia, formazione e ricerca, sanità stato regioni, economia impresa lavoro, territorio natura compatibilità, religione etica politica, accoglienza emigrazioni welfare, ecc.); verrà approvato lo statuto del partito che si formerà subito dopo la pausa estiva; verrà avviato il tesseramento in vista dei congressi regionali e nazionale.

Al Seraphicum sono stati eletti alla guida di Iniziativa Popolare due giovani trentenni, Mattia Orioli di Macerata come segretario e Roberta Ruga di Venezia. Verranno affiancati da Pasquale Tucciariello, lucano, come segretario organizzativo e Dante Massarella, laziale come segretario amministrativo, cariche provvisorie in attesa del congresso che sarà convocato entro l’anno per eleggere i quadri dirigenti periferici e centrali.