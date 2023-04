Infrastrutture e cantieri per Matera? Vota Antoniooooo

E’ inevitabile non ricordare la buonanima del principe Antonio De Curtis ”Totò”, quando si fa riferimento a incompiute e a progetti annunciati e opportunamente tenuti nel cassetto per le prossime campagne elettorali, come le regionali tra un anno e non è detto che non ci scappi anche il voto al Comune. Ma non corriamo troppo. Nel dossier degli annunci non potevano che esserci l’adeguamento della statale 7 per la quale non c’è ancora la progettazione per il tratto materano, dall’innesto con la statale 99 alla ex 380. Senza progetto nessuna programmazione….Ma in compenso c’è quell’innesto per Tolve che rispolvera la Potenza Bari. Un altro Antonio Serravezza torna a battere per fare della Bari Altamura Matera una autostrada a quattro corsie, nei tratti mancanti. Per farlo occorre che Matera, che da tempo mostra tutta la sua evanescenza quanto ad autonomia decisionale, si muova. Paradossalmente lo fa per i selfies stellari con i divi della cinema e della canzone. Un protagonismo sociale da ”facciatostismo” ( beccatevi il neologismo) stellari, che non porterà consensi ai protagonismi. Anzi. E a proposito di infrastrutture ricordiamo la inadeguatezza della Bradanica, trasversale utilissima che attraversa le province di Matera, Potenza, Bari e Foggia. E poi la provinciale che da Matera porta all’area industriale di Jesce a a Santeramo e Gioia del Colle, con un utile innesto autostradale. Strade? C’è anche la ferrovia dello stato con l’appalto per il completamento della Ferrandina- Matera – La Martella. Lavori che dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, entro la fine dell’anno. Silenzio totale sul prolungamento in direzione adriatica. Progetti nel cassetto ( compresa l’ipotesi di utilizzo della trincea delle Fal) e, di conseguenza, nulla sulla programmazione. E allora Vota Antoniooo….Ma ricordatevi chi non votare”



LE RIFLESSIONI DI SERRAVEZZA

Basterebbero poche opere per rilanciare Matera e la sua provincia ma c’è poca voglia, tante distrazioni o coraggio? Sicuramente ognuno di noi, leggendo questo articolo si farà una ragione ma allora perché continuiamo a piangerci addosso e non ci ribelliamo? Questi giorni guardiamo ciò che sta succedendo in Francia e in molti ci chiediamo come mai noi non siamo capaci di sollevare una vera protesta verso una politica dormiente. Le Regioni confinanti con la Basilicata si stanno strutturando ogni giorno di più e invece di prenderne esempio restiamo alla finestra a guardare e a lamentarci. La strada a quattro corsie che collega Bari con Matera dovrebbe continuare fino al congiungimento della superstrada Basentana. Se ne parla da anni, si costituiscono dei comitati ma ancora nulla. Ferrovia Ferrandina- Matera, se ne parla da decenni e anche qui c’è un comitato che si è fatto sentire in alcune occasioni. Si accendono e si spengono come dei cerini. Una galleria non ultimata e da rifare, un ponte e una stazione nuova abbandonata, fa parte delle 800 opere incompiute italiane, il costo è di 165 milioni di euro che lo Stato ha messo a disposizione, ma i lavori sono stati realizzati in passato per il 18% solamente. Promesse e ancora promesse di inizio lavori e le date scivolano sul calendario di anno in anno. In Puglia sì che si fanno i fatti, basta leggere i giornali ogni giorno. Gli amministratori pugliesi galoppano e sono contenti che quelli lucani continuano a camminare come i ciucci con gli occhi coperti per non vedere ciò che loro “fanno”. Siamo un popolo che ha sempre sofferto e continuiamo a soffrire e ad aggrapparci a ciò che abbiamo ma abbiamo tanti bei sogni in testa che è difficile farli diventare realtà se non diventiamo dei cavalli da corsa.