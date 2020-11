Le aziende sanitarie del BelPaese, il Ministero della Sanità in primis ”infermieri e infermiere”, li cercano come il pane…o quasi con varie formule di ingaggio (concorsi,avvisi, manifestazioni di interesse) e con risultati diversi, naturalmente. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o triennali pagano eccome e se si aggiunge l’incentivo di alloggi, come abbiamo letto per quanto organizzato dopo la Puglia nel luglio scorso, dalle Marche in sù, altrimenti si resta fermi al palo. Le forme di precariato, con contratti di breve durata, piaccia o no non sono allettanti e i potenziali candidati preferiscono accasarsi altrove. Attendiamo di vedere che esito avrà l’ultimo avviso, quello del 13 novembre scorso della Asm di Matera, dopo le striminzite e prevedibili quattro risposte venute da una precedente ricognizione. Non meravigliamoci se i risultati saranno inferiori alle attese. Ma non è il caso di fasciarsi la testa prima di essersela rotta e attendiamo il ”comunicato” ufficiale per sapere come è andata. Certo è che, come denunciato nei giorni scorsi dal Consiglio direttivo dell’Opi di Matera https://giornalemio.it/cronaca/infermieri-salvare-lospedale-di-matera-dal-collasso/, la carenza di organici c’è tutta e nè può essere ignorata. Tanto più che l’emergenza covid c’è tutta aldilà dei dati ufficiali, che hanno messo in luce la punta dell’iceberg, ma senza scendere nel merito della questione (provenienza, condizione, contesto) e con la necessità di intensificare il numero di tamponi. Visto l’aumento di prestazioni presso le strutture private. I limiti di impostazione e di programmazione,sopratutto, sono venuti al pettine dopo le avvisaglie di come sarebbe andata dopo la prima fase della progressione da zero a uno, perchè si facevano pochi tamponi. E i focolai, guarda caso, sono riesplosi, puntuali negli stessi luoghi iniziali e con la casistica di ritorno e di ampliamento di oggi. Serve la medicina del territorio, smantellata nei processi di riordino e di accentramento- è la parola giusta- della ospedalizzazione regionale che ci ha portato a sperare nel miracolo degli ospedali da campo del Qatar. E torniamo al punto di partenza: con quale organici di medici, infermieri ? Serve allentare il peso e la pressione sugli ospedali. Magari con la figura dell’infermiere domiciliare, come propone il consigliere regionale della Lega Dina Sileo. Naturalmente con un contratto che non alimenti il precariato, penalizzando le professionalità.



Infermiere di famiglia, la proposta di legge di Dina Sileo

Il consigliere della Lega ha presentato la proposta di legge che istituisce l’infermiere di famiglia e potenzia il sistema regionale di assistenza domiciliare

“L’infermiere di famiglia è un infermiere che si occupa di assistenza in collaborazione con il medico di base. Questa nuova figura potrebbe assistere malati cronici ma anche malati in fase acuta che non richiedono cure praticabili solamente in ospedale. Gli ambulatori infermieristici e l’infermiere di famiglia si configurano, inoltre, quali strumenti in grado di alleggerire le strutture ospedaliere nel monitoraggio dei pazienti contagiati dal Covid-19.”

Lo dichiara il Consigliere regionale della Lega, Dina Sileo che continua: “Proposta questa alla quale ho lavorato incessantemente, in sinergia con il Dipartimento Sanità, per adempiere a quel dovere, prima morale e poi istituzionale, al quale chi ricopre il mio ruolo è quotidianamente chiamato, ovvero quello di porre in essere azioni concrete per migliorare la vita dei cittadini. La proposta di legge ha iniziato formalmente il suo iter legislativo, pertanto confido nel senso di responsabilità di tutte le forze politiche in campo affinché si riesca, nel più breve tempo possibile, a dare attuazione ad una proposta che di fatto alleggerirebbe il carico di lavoro delle strutture sanitarie, già oberate a causa della pandemia, e, al contempo, metterebbe nelle condizioni i pazienti di usufruire delle prestazioni sanitarie nel comfort della propria abitazione.”

“Alle polemiche, spesso strumentali, questo Governo e questa maggioranza – conclude Sileo – rispondono con i fatti che, a differenza delle querelle alimentate sui giornali, presuppongono azione e dedizione.”