Indrio subentra a Tafuni nella giunta comunale di Altamura

Lascia una ‘’assessora’’ nella giunta comunale della Leonessa di Puglia, guidata da Vitantonio Petronella, e ne subentra un’altra mantenendo integre le quote relative alla parità di genere. Cosi Cecilia Tafuni, per motivi personali, ha ritenuto opportuno passare la mano non riuscendo a conciliare impegno politico per la città con altri impegni. E così le è subentrata Francesca Indrio, che reggerà deleghe abbastanza impegnative e diverse tra loro che spaziano- sintetizziamo- dalle politiche sociali alla mobilità urbana. Alla neo assessora gli auguri di buon lavoro.



Comunicato

Giunta Petronella: Francesca Indrio nominata nuovo assessore

Si comunica che questa mattina l’Assessore Cecilia Tafuni ha formalizzato le proprie dimissioni dall’incarico istituzionale che ha ricoperto, per motivi strettamente personali e professionali.

“Ringrazio l’Assessore Tafuni – commenta il Sindaco Vitantonio Petronella – per l’incarico che con professionalità ha ricoperto e per il tempo che ha messo a disposizione dell’Ente comunale e dei cittadini. Prendo atto della sua personale volontà di rinunciare a questo incarico per le motivazioni personali di cui mi ha riferito. Per garantire continuità immediata all’operato dell’assessorato e alle progettualità già avviate, comunico che, con decreto, ho nominato come nuovo assessore la sig.ra Francesca Indrio, previo verifica di non sussistenza a proprio carico di motivi di incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità alla carica affidatale. A lei auguro un buon lavoro”.

A tal proposito con decreto sindacale la sig.ra Francesca Indrio è stata nominata come Assessore a “Politiche giovanili, Giovani 2030, Attività istituzionali, Mobilità, Viabilità e trasporti, Digitalizzazione, Marketing territoriale, Salute e benessere della persona e dell’infante”.

Grazie per l’attenzione, Staff del Sindaco