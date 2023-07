Indifferenza, rassegnazione? I mali della nostra Italia. Ma reagire si deve!

Ina Macaione, architetto, docente presso l’Università di Basilicata, per un periodo anche amministratore comunale di Matera, ci ha messo e continua a metterci faccia, pensiero energia per dire quello che pensa. Così da quando la conosciamo. Sia quando ha condiviso una vita insieme, oltre che professionale, con Armando Sichenze, architetto, sempre pronto a gettare cuore e pensiero oltre l’ostacolo, che ora che è dedita alle mille riflessioni – come quanti ragionano con la propria testa e si chiedono ”Perchè?”- su una Italia che va alla deriva, tra rigurgiti palesi e sotterranei di autoritarismo e attacchi alla Costituzione. E allora in cinque punti, passando dall’euro ai migranti, al clima in difesa di modelli produttivi autarchici, all’indifferenza all’ipocrisia viene fuori una interessante interlocuzione con il presidente onorario dell’L’Associazione Nuova Sanità e Benessere (ANSB) , Leonardo Pinto, che, rispondendo punto per punto alle riflessioni, invita alla reazione. Chi ha la schiena dritta e non è servo sciocco del potere e del podere ha diritto e il dovere di guidare l’aratro, tracciando il solco degli uomini liberi. E uno spunto per parlarne sono le iniziative in programma il 29 luglio, come da programma e locandina che seguono.



Ina Macaione: DOPO L’EURO E I MIGRANTI, IL CLIMA NUOVO TOTEM IDEOLOGICO

Con il suo intervento al comizio a Valencia di Vox, Giorgia Meloni ha definitivamente scoperto le carte. Non solo le sue, ma quelle di tutta la destra europea: trasformare il Green Deal e la lotta contro la crisi climatica nel nuovo totem ideologico per mobilitare l’elettorato, anche a costo di mettere l’Europa fuori dalla Storia. Le sue parole sono arrivate subito dopo il fallito tentativo di affondare la legge sul ripristino della natura al parlamento europeo e sono parte dello stesso disegno: fare del clima quello che nei cicli elettorali passati sono stati l’euro o le migrazioni. «Contrastare il fanatismo ultraecologista che sta portando la sinistra ad attaccare il nostro modello economico e produttivo», ha detto. Meloni ha scelto con attenzione la platea a cui consegnare il suo manifesto, la comfort zone di un partito ancora più spregiudicato di Fratelli d’Italia nel flirt con il negazionismo climatico. «Un po’ di riscaldamento globale eviterà di morire di freddo», aveva detto in parlamento il deputato di Vox Francisco José Contreras.

[08:14, 22/7/2023] Ina Macaione: ANTONIO GRAMSCI – Contro gli indifferenti – Scelta

Antonio Gramsci (1891-1937) scrive l’articolo nel giornale ‘La città futura’, numero unico, pubblicato nel febbraio del 1917 a cura della Federazione giovanile piemontese del Partito Socialista, partito in cui lui stesso militava. Gramsci spiega come mai l’indifferenza delle persone sia uno dei mali più gravi della società; scrive mentre la prima guerra mondiale non era ancora terminata e fortissime tensioni politiche e sociali attraversavano il paese, ma le sue parole hanno la ca

pacità di essere ancora oggi di grande attualità e di aiuto nella lettura del nostro presente.

La città futura – 11 dicembre 1917

Odio gli indifferenti. Credo come Federico Hebbel che “vivere vuol dire essere partigiani”. Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L’indifferenza è il peso morto della storia. E’ la palla di piombo per il novatore, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori, e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall’impresa eroica. L’indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. E’ la fatalità; è ciò su cui non si può contare; è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti; è la materia bruta che si ribella all’intelligenza e la strozza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, il possibile bene che un atto eroico (di valore universale) può generare, non è tanto dovuto all’iniziativa dei pochi che operano, quanto all’indifferenza, all’assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliono che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere gli uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. La fatalità che sembra dominare la storia non è altro appunto che apparenza illusoria di questa indifferenza, di questo assenteismo. Dei fatti maturano nell’ombra, poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva, e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un’epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare; ma la tela tessuta nell’ombra arriva a compimento: e allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti, sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, un’eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. E questo ultimo si irrita, vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, che egli non è responsabile. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano: se avessi anch’io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo ciò che è successo? Ma nessuno o pochi si fanno una colpa della loro indifferenza, del loro scetticismo, del non aver dato il loro braccio e la loro attività a quei gruppi di cittadini che, appunto per evitare quel tal male, combattevano, di procurare quel tal bene si proponevano. I più di costoro, invece, ad avvenimenti compiuti, preferiscono parlare di fallimenti ideali, di programmi definitivamente crollati e di altre simili piacevolezze. Ricominciano così la loro assenza da ogni responsabilità. E non già che non vedano chiaro nelle cose, e che qualche volta non siano capaci di prospettare bellissime soluzioni dei problemi più urgenti, o di quelli che, pur richiedendo ampia preparazione e tempo, sono tuttavia altrettanto urgenti. Ma queste soluzioni rimangono bellissimamente infeconde, ma questo contributo alla vita collettiva non è animato da alcuna luce morale; è prodotto di curiosità intellettuale, non di pungente senso di una responsabilità storica che vuole tutti attivi nella vita, che non ammette agnosticismi e indifferenze di nessun genere. Odio gli indifferenti anche per ciò che mi dà noia il loro piagnisteo di eterni innocenti. Domando conto ad ognuno di essi del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano nel sacrifizio; e colui che sta alla finestra, in agguato, voglia usufruire del poco bene che l’attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.



La nota della Prof.ssa Macaione pone questioni serie che mi appassionano e per questo la ringrazio.

Sebbene le sue osservazioni e riflessioni meritino particolare analisi, per ragioni di spazio, devo procedere necessariamente per sintesi, salvo un ampio approfondimento e confronto pubblico, che auspico, con esponenti politici sia del centrodestra che centrosinistra abituati a fuggire come conigli quando si tratta di scoprire le carte e assumersi responsabilità.

1° LA POSIZIONE POLITICA DI GIORGIA MELONI

– E’ l’unica a presentare -senza riserve- la sua identità politica. Infatti, si dichiara conservatrice tout court, salvo opportunistiche e clamorose contraddizioni: sostiene l’Ucraina nella guerra contro la Russia; mentre i conservatori, compreso Trump, per finalità certamente non pacifiste, la pensano diversamente.

– Il conservatorismo è un’ideologia secondo la quale l’opportunità di preservare un determinato stato istituzionale, religioso, sociale, avversando o ritardando il progresso (e la trasformazione) di idee, forme e istituti politici e sociali.

Pertanto, la posizione contraria dei conservatori, espressa anche in occasione dell’approvazione da parte del Parlamento Europeo della legge per il ripristino della natura (Nature Restoration Law), il recupero della biodiversità e delle aree naturali gravemente compromesse, è coerente con la loro ideologia. Come coerente è il comizio di Meloni a Valencia nel sostenere Vox. Mentre incoerenti sono coloro i quali che, per non esporsi, rinunciano a contrastare le politiche conservatrici.

2° GLI ANTICHI MALI ITALIANI

Franco Cordero, professore emerito di procedura penale presso l’Università La Sapienza di Roma, nel suo libro “Morbo Italico”, ricorda che gli Italiani sono “Sudditi congeniti, cercano il padrone e lo servono con una gran paura d’essere liberi: pensano poco o niente; moralmente sordi, rifuggono dalla serietà tragica, né sopportano l’arte, intenti e tristi farse: l’anarcoide ipocrisia conformistica maschera un socievole cannibalismo. L’esito è miseria cronica”.”

Cara Ina, per capire che cosa sta accadendo e cosa possiamo fare per bloccarlo dobbiamo partire dall’impietosa quanto veritiera diagnosi sociologica di Franco Cordero.

3° ASSENZA DI INTELLETTUALI PURI

Viviamo uno dei periodi più bui grazie all’assenza di intellettuali veri non asserviti al potere politico ed economico.

L’intellettuale è colui che mette a disposizione degli altri il suo sapere per il bene della collettività e lo fa anche quando è scomodo farlo, rischiando in proprio.

Purtroppo oggi non è così.

Vediamo cosa accade nella ns. regione.

Gli intellettuali materani, invero anche quelli potentini, fatte le dovute eccezioni, vivono in un dorato silenzio; quando danno segni di vita, fanno accademia parlandosi addosso compiacendosi del loro isolamento nel contesto sociale.

Come noto, nei loro confronti sono volutamente cattivo; mi piace farlo anche in questa sede; essi rappresentano la borghesia conservatrice e reazionaria che guarda fuori attraverso i vetri ma non ha il coraggio di aprire la finestra per avere contezza di cosa stia realmente accadendo; non apre la finestra perché teme di prendere il raffreddore.

La metafora rende bene l’idea.

Per cambiare ovvero contrastare gli scempi che accadono nella sanità pubblica, nella (mancata) tutela ambientale e nella pessima gestione delle immense risorse che abbiamo, gli intellettuali lucani, se sono veramente tali, devono affrancarsi dal servaggio politico ed economico. Se questo non è possibile, come non è possibile, spetta alle persone libere promuovere “rivoluzioni civiche” e licenziare l’attuale classe politica imbelle, capace solo di mortificare le legittime aspettative dei Lucani. Questo comporta, però, che bisogna andare avanti tutti insieme senza retroguardie.

4* GRAMSCI E GLI INDIFFERENTI

Vero, l’indifferenza delle persone è uno dei mali più gravi della società; Gramsci odiava gli indifferenti a ragion veduta.

All’indifferenza, aggiungo un’altra grave patologia sociale: la rassegnazione.

La prima (l’indifferenza), se si riescono a suscitare interessi anche personali, la si può “guarire”. La seconda (la rassegnazione) è possibile guarirla solo se si riesce a dare all’individuo una ragione di vita.

Come si vede si tratta di missioni non facili, ma possibili, e si possono compiere solo se si è partigiani del bene comune. Per questo abbiamo costituito l’ANSB che sta facendo cose veramente importanti che nessuno fa.

5° L’INCONTRO DI SABATO PROSSIMO 29 LUGLIO

Cara Ina, la presentazione dei due libri (di Caserta e Colangelo) non sarà fine a se stessa, ma occasione per iniziare a picconare il muro del pianto e guardare avanti per cambiare veramente. Coloro che non si sentono sudditi dei poteri forti hanno il dovere di farlo non foss’altro per amor proprio. Non possiamo continuare ad assistere inermi alla “svendita” delle nostre risorse e alla mala gestio delle stesse con una sorta di “autonomia differenziata alla rovescia”, come verificatosi recentemente per l’acqua.

Arrivederci a sabato prossimo.



L’Associazione Nuova Sanità e Benessere (ANSB), l’ANSPI e Presenza Etica, nell’ambito delle loro attività finalizzate alla promozione socio-culturale del territorio lucano, hanno organizzato la presentazione di due libri di recente pubblicazione: “I cent’anni di Rocco Scotellaro” di Giovanni Caserta e “Miscellanea leviana” di Angelo Colangelo. Il relativo programma è riportato nella locandina allegata.L’iniziativa sarà un’utile occasione per una riflessione su temi di stringente attualità, che riguardano mala gestio delle ingenti risorse lucane, le criticità della sanità pubblica regionale e la vita delle comunità locali, nonché la marginalizzazione delle aree interne, ma anche per ricordare alcuni grandi uomini illustri lucani da prendere ad esempio per dare vita ad una nuova classe dirigente di cui la Lucania ha tanto bisogno.Il convegno sarà aperto al pubblico e alla stampa.