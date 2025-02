Incontro tematico di “Forse al centro” su salute e sanità: l’approccio olistico “One Healt”.

“Venerdì 21 febbraio, alle ore 18:00 (in modalità ibrida: in sede e online) il 1° appuntamento del ciclo degli incontri “strutturali” di Forze al Centro (al di là delle contingenze elettorali, per approfondire tematiche politico-istituzionali di tipo olistico):

Salute e Sanità: l’approccio olistico “One Health” – Uomini-Animali-Ambiente – Un’alleanza tra Medicina, Veterinaria ed Ecologia.” Lo si comunica con una nota in cui si specifica l’ordine dei lavori:

“ore 18:00 – Introduzione One Health”: che cos’è veramente, quali sono gli aspetti metodologici propriamente olistici, quali le prospettive politico-istituzionali anche in tema di governance sanitaria – a cura di Luca Fortunato (esperto di metodologia olistica; autore di libri sull’Olismo; dottore agronomo).

ore 18:30 – interventi, testimonianze, esperienze, proposte, iniziative, commento alle principali notizie di settore, Sanità italiana, Sanità lucana, Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, ecc.

ore 19:30 – sintesi: piano progettuale, operativo e di proposta per il 2025

Per maggiori informazioni, per iscriversi, per partecipare (in sede o in videoconferenza):

Associazione politico-culturale “Forze al Centro”

Sede: via Caduti di Nassiriya n. 1 – zona Giada – 75100 MATERA – Codice Fiscale: 93070510776 – Mail lucaf73x@gmail.com

Soci Fondatori: Luca Fortunato, Bruno Dua, Fabio Pisanelli, Nicola Montemurro, Domenico Petronella, Enzo Fortunato, Pina Lepore. Soci ordinari (al 1° febbraio 2025): n. 15 Esterni riconosciuti (sostenitori e ospiti; al 1° febbraio 2025): oltre n. 1.000 (Basilicata, Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, ecc.).

Consiglio direttivo: Presidente – Luca Fortunato (WhatsApp 389.4238195); Vice Presidente – Bruno Dua; Segretario e Tesoriere – Fabio Pisanelli. Attuali referenti di settore: Agricoltura e Ambiente: Nicola Montemurro; Pubblica Amministrazione: Enzo Fortunato; Energie rinnovabili sostenibili: Bruno Dua; Urbanistica: Bruno Dua – (ad interim); Grafica: Domenico Petronella; Scuola e Università: Giuseppe Tataranni.”

