Incontro Boccia-Bubbico-De Filippo-Pittella: 4 ex presidenti su passato, presente e… futuro?

Sabato 25 agosto, alle 18,60 in Piazza del Popolo, a Tramutola (Pz) si ritroveranno ben quattro ex presidenti della Regione Basilicata che -in tale ruolo- hanno interpretato (una parte ancora è oggi in campo) intense stagioni della vita politica lucana, dal 1990 al 2019. Esperienza, memoria storica a confronto che non potrà non sfociare nell’analisi dell’attualità regionale e, quindi, dell’imminente futuro della stessa. Ovvero le prossime elezioni che si svolgeranno al termine della prima legislatura del centro destra, con alla guida una personalità -a differenza loro- completamento avulso dalla politica…e persino -per tanti- dalla realtà lucana. Non a caso essi sono l’incarnazione dell’ultima maggioranza a guida DC che sfocia subito dopo in quel centro-sinistra che sembrava imbattibile….e che tale non si è rivelato essere. Dunque ci saranno: Antonio Boccia, presidente della Regione della Dc dal 1990 al 1995 e poi parlamentare; Filippo Bubbico, governatore lucano dal 2000 al 2005 e poi sottosegretario e viceministro a rappresentare l’accordo tra gli ex democristiani e gli ex comunisti del Pci-Pds-Ds; Vito De Filippo, presidente dal 2005 al 2013 e poi sottosegretario, che riconsegna la leadership ai centristi lucani; Marcello Pittella, presidente della Regione del Pd dal 2013 al 2019 (quando si dimise), ora consigliere regionale uscente e esponente nazionale di Azione. Certo, il pretesto è quello di onorare la memoria di Gabriele Di Mauro, scomparso lo scorso 1 febbraio nella sua Tramutola di cui fu anche sindaco per due volte, ma soprattutto importante protagonista della vita politica regionale: è stato vicepresidente della giunta regionale dal 1987 al 1993, assessore regionale all’agricoltura (1985-1990) e alla sanità e all’ambiente (1990-1993) e prima anche assessore provinciale ai lavori pubblici; quindi, vice presidente del Mediocredito Basilicata e presidente dell’ospedale di Villa d’Agri. Questi ultimi ex presidenti dell’area cattolica e di centrosinistra della Regione Basilicata verranno intervistati da Dino Nicolia, presidente dell’associazione Medinlucania, promotrice del confronto. Una occasione che- confermano gli organizzatori – “metterà a confronto l’esperienza e il racconto di quattro protagonisti della storia politica e istituzionale lucana partendo dal ricordo dell’esponente socialista e ex assessore regionale Gabriele Di Mauro, recentemente scomparso.” Certo, “Si parlerà di vicende, scelte, aneddoti e retroscena politici lucani, verificatisi in via Anzio dal 1990 al 2019″, ma anche “di come si intrecciano con il presente per immaginare il futuro della Basilicata di oggi.” Sarà sicuramente una intensa serata di amarcord politico che potrebbe dunque serbare qualche sorpresa con qualche indicazione circa le movimentazioni che stanno maturando sottotraccia in questa area politica bastonata alle ultime elezioni regionali ed ancora pericolosamente incapace -a distanza di cinque anni e a ridosso del nuovo appuntamento elettorale- di fornire una alternativa credibile agli elettori. Verrà da questo incontro di seniors il botto di inizio della campagna elettorale del 2024? Alcuni ci sperano, altri lo temono. Vedremo, se speranze o timori avranno avuto fondamento, al termine dell’iniziativa che verrà aperta dai saluti di Luigi Marotta, sindaco di Tramutola, e da Franco Simone ex sindaco di Tramutola.

