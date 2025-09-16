Inchiesta Onu dice ”a Gaza è genocidio di Israele”, che reagisce stizzita.

E’ vero quel diritto di veto delle grandi potenze rischia di attenuare decisioni efficaci e risolutive che, se prese per tempo, e se c’è volontà di farlo, risparmierebbero al Pianeta conflitti e contenziosi economici, sociali e via declinando. Ma se non ci muove a sollecitare, chiedere, proporre resta il dubbio di non averlo fatto. E così è per la commissione d’inchiesta internazionale dell’Onu che ha accusato Israele di genocidio per la carneficina in corso a Gaza per spingere Hamas (drago dalle sette teste) a rilasciare gli ostaggi in vita e i corpi dei deceduti. I civili morti sul campo e i giornalisti eliminati sono la conferma di quel disegno di morte, insieme alla decisione di radere al suolo Gaza con tanto di sostegno statunitense. Decisione che ha procurato la realizzazione scontata e stizzita di Israele, che ha definito il rapporto come parziale e mendace, e chiesto lo scioglimento della commissione, senza dimenticare le scontate valutazione antisemite. E l’Italia? Naturalmente balbetta,con un governo dall’identità sovranista e nell’alveo del protettorato a stelle e strisce,e quel ”non possumus” che è meglio tacere per la presenza nel governo di Amici di Israele. Nulla finora sull’azione di Pace o sulle sanzioni, come è stato fatto abbondantemente contro la Russia per la guerra contro l’Ucraina. Leonardo Pinto, avvocato materano, in un post invita chi ha coraggio e vuol bene al Paese a fare una scelta di campo per condannare le guerre in corso. Vediamo chi lo farà…Ne dubitiamo. E allora invitiamo a leggere la Costituzione

, che all’articolo 11 riporta :” l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” Più chiaro di cosi…



A PROPOSITO DELLE GUERRE IN ATTO di Leonardo Pinto

Ancora insopportabili bugie e speculazioni. Si continua a tergiversare facendo propaganda politica utile solo alla Meloni e non lo capiscono. Trump e Putin sono due facce della stessa medaglia, entrambi con rotelle fuori posto, fenomeno tipico dei criminali.

L’Italia, da Yalta in poi, è stato un Paese a sovranità limitata, conteso da USA e URSS mediante partiti prezzolati al loro servizio. Che, in lingua italiana, vanno definiti traditori della propria Nazione.



Mai giustificare il comportamento di qualcuno perché altri hanno fatto la stessa cosa, se non peggio.

I bombardamenti e i morti non si contano, ne’ possono valutarsi e giustificarsi, in base ad appartenenze o simpatie politiche. Sono tali a prescindere. E neppure possono essere strumentalizzati per fare propaganda politica di bassa cucina.

Mi piacerebbe che qualcuno mi facesse il nome di UNO SOLO dei parlamentari eletti, che abbia presentato una mozione di condanna ferma dei responsabili delle due guerre con richiesta di intervento necessario dell’ONU per far cessare il fuoco.



Chiedere l’intervento dell’ONU, anche se non fosse risolutivo, non compromette politicamente chi lo chiede, anzi ne evidenzia equilibrio e sensibilità verso la vita.

L’intervento dell’ONU, che nessuno chiede perché nessuno lo vuole, è necessario.

Le guerre in atto, se non si cambia passo, finiranno quando Trump e Putin si saranno accordati, con buona pace dei migliaia di morti che, a parole, fanno scandalo e si vogliono evitare.



Con le dovute differenze dei tempi, si sta vivendo la stessa situazione della seconda guerra mondiale, quando le democrazie plutocratiche e reazionarie dell’occidente consentirono ad Hitler di invadere la Polonia per futili pretesti ingessando la Società delle Nazioni che lo avrebbe dovuto evitare.

Per la difesa della vita umana l’appartenenza politica e la faziosità, devono sempre cedere il passo alla ragione e al rispetto della persona. Diversamente è fuffa politica inumana che va condannata e non condivisa.