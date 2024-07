Incendi? Tauro: si faccia vera prevenzione

Siamo alle solite Calimero…recitava la pubblicità degli anni Sessanta del pulcino sporco e nero della Mira Lanza. E lo stesso si continua a ripetere per la ricorrente piaga degli incendi, come quello di Nova Siri che ha causato la morte di due vigili del fuoco materani in servizio presso il distaccamento di Policoro. E Rocco Leonardo Tauro , consigliere comunale di Montalbano Jonico – La città che vogliamo, denuncia l’assenza di buone pratiche- una consuetudine del passato- nelle attività di prevenzione e avvistamento. Via gli avvistamenti, con le altane, degli operai forestali del passato siamo alla buona sorte o quasi. Niente droni e nemmeno supervisioni satellitari… La Regione Basilicata dovrebbe mettere mano alla materia, altrimenti continueremo a lamentarci sugli incendi e sulla perdita di vite umane,



CONTRO GLI INCENDI PREVENZIONE E “VEDETTE DEL TERRITORIO”

Il vasto e distruttivo incendio che ha interessato nei giorni scorsi un’ampia area della Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico, in pieno centro urbano lambendo anche in più punti le abitazione dei cittadini, è la conferma, purtroppo, che siamo di fronte alla totale assenza di un minimo di controllo del territorio regionale, ma volendo si può spostare quanto detto per tutta la nazione.

Solamente che la Riserva dei Calanchi è un geosito di importanza mondiale, riconosciuto come tale in tutti gli ambienti scientifici del settore, e non solamente luogo di interesse per la flora e la fauna.

Elevata nel 2011, appunto, a Riserva, i 28 kmq dell’area protetta, pari a 2800 ettari di terreno, con apposita legge regionale, durante gli anni non ha visto né la dovuta valorizzazione, né, cosa ancor più importante, la sua tutela, visto che quello di giorni scorsi non è il primo che si registra.

Dunque appello alla Provincia, ad iniziare dal suo nuovo Presidente Facente funzioni e al Comune di Montalbano, nella persona del nuovo Sindaco Facente funzioni, i due Enti gestori e responsabili della Riserva, a voler programmare con la massima urgenza una decisa azione di difesa dell’area protetta, attraverso la costituzione di apposite “Vedette del Territorio”, che sarebbe estremamente necessario introdurre, almeno per le zone e le aree più boscate e maggiormente sensibili agli incendi, spontanei e dolosi che siano.

Promuovere una vera e propria azione di difesa del territorio, e della flora e fauna, da persone irresponsabili, che da piromani diventano potenziali assassini, sarebbe il dono più bello per Giuseppe e Nicola, i nostri due eroi vigili del fuoco che hanno perso la vita in territorio di Nova Siri nel tentativo di mettere al sicuro dalle fiamme una famiglia che viveva in campagna con un proprio componente invalido, e ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, e sincero cordoglio alle loro famiglie.

Su questo importante argomento abbiamo già inoltrato una Interrogazione consiliare urgente, perché se ne possa discutere in assemblea per individuare un’azione efficace di contrasto a questi odiosi crimini.

20/07/2024

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

Montalbano-La Città che Vogliamo