Ogni qualvolta dei giudici decidono qualcosa che non aggrada a Salvini & C. si grida allo scandalo, alla persecuzione, al furto di democrazia. Insomma nessuno si dovrebbe permettere di disturbare il “manovratore“.

Così è per i giudici che vorrebbero processarlo per la vicenda della nave Gregoretti, così è ora per quelli della Corte Costituzionale che hanno dichiarato inammissibile il quesito referendario che su input leghista era stato proposto da otto consigli regionali (di Veneto, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Liguria e la nostra Basilicata), tutti guidati dal centrodestra.

“È una vergogna, è il vecchio sistema che si difende: Pd e 5stelle sono e restano attaccati alle poltrone. Ci dispiace che non si lasci decidere il popolo: così è il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica”, ha subito sparato a palle incrociate Matteo Salvini, secondo il quale la decisione della Consulta sarebbe, nientepocodimenocchè: “un furto di democrazia ed è triste che il Pd e 5 Stelle festeggino. È la vecchia politica: non possono decidere gli italiani come eleggere il Parlamento ma lo decidono i partiti nel chiuso del palazzo”.

Insomma, al leghista capo non gli va bene che ci sia una Corte Costituzionale, non gli va bene la Repubblica parlamentare, quella in cui gli italiani decidono chi li deve rappresentare in Parlamento e a cui tocca fare le leggi. E’ la Costituzione e la democrazia parlamentare bellezza, vogliamo prenderne atto?

E gli Italiani, rispettiamoli per davvero! Se decidono di dare una percentuale di voti ad un partito è giusto che questo conti esattamente per quei voti che ha ricevuto. E se si vuole fare un governo ci si deve alleare con altri. Sino ad arrivare al 51% degli eletti, quindi sino a raccogliere la maggioranza del voto degli italiani.

Rispettare le decisioni degli elettori è finirla di volere manipolarle con il trucco del maggioritario, con cui si assegnano più seggi (ad un partito o ad una coalizione di partiti) di quelli gli spetterebbero in base ai voti ricevuti. Se prendi il 30% o il 40% o il 10% dei voti, devi ricevere il corrispondente numero di parlamentari. Questo significa rispettare il voto degli italiani. Il maggioritario che è andato in voga per un bel po, in nome della “governabilità”, non ha garantito un bel nulla. I governi sono continuati a cadere come pere non appena interessava a qualcuno che accadesse. Magari con campagne acquisti di parlamentari, sempre più saltellanti da una parte all’altra, a secondo delle convenienze. E sempre più senza vergogna alcuna.

E allora meglio un proporzionale puro (verso cui sembra sia la direzione di marcia del governo) così almeno gli Italiani saranno rappresentati in modo più fedele nelle loro decisioni di voto. E magari se vogliono Salvini o chiunque altro che gli diano il 51% dei voti. Senza trucchi e senza inganni.

Ovviamente la lamentela leghista è ripetuta at libitum sui territori, quasi in fotocopia, come da comunicato del Presidente del Gruppo Consiliare della Lega Salvini Basilicata, Avv. Tommaso Coviello, che nell’esprimere “tutta la sua delusione per la decisione della Consulta arrivata nella serata di ieri“. Ripete che :”“E’ stata persa un’occasione importante, quella di consentire ai cittadini italiani di esprimersi in materia elettorale” , aggiungendo, in modo per nulla originale che: “La Corte Costituzionale con una sentenza della quale aspettiamo con ansia di conoscere le motivazioni, ha di fatto negato a tutti i cittadini la possibilità di pronunciarsi su un tema fondamentale per la nostra democrazia, quale la legge elettorale”. Per poi concludere, sconsolato:”Ancora una volta viene negato agli italiani di essere artefici delle scelte politiche del Nostro Paese a vantaggio di chi protegge con qualsiasi mezzo ed in ogni occasione le proprie poltrone. E’ davvero il ritorno alla preistoria della peggiore politica italica.”

Se ne dovranno fare una ragione i leghisti per quest’altro affronto. E quando si parla di poltrone dovranno spiegare agli italiani perchè stanno spingendo per un referendum contro il taglio delle poltrone dei parlamentari che è già legge, dopo averla per altro votata.

Coviello -giusto per tornare ai leghisti lucani- avrebbe potuto magari, oltre a ripetere ciò che già a livello nazionale era stato già detto, spiegare quale alta politica li abbia spinti a nominare nell’occasione addirittura quale “delegato della Basilicata” quel terun di Calderoli (già padre dell’incostituzionale Porcellum, nonchè ideatore di quest’altra genialata appena bocciata) che questa terra forse non sa nemmeno dove sia.

Lo stesso che ha già rilanciato chiedendo l’elezione diretta del capo dello Stato. Chi offre di più? Nuovi moduli, nuove firme da raccogliere, per una campagna elettorale continua, in nome di un popolo di cui ci si riempie la bocca e -se tutto va bene- ad oggi gli garantirebbe un 30%… sempre più in bilico.

Comunque, per tornare sul tema, in attesa del deposito della sentenza entro il 10 febbraio, l’Ufficio stampa della Consulta ha fatto sapere che “a conclusione della discussione la richiesta è stata dichiarata inammissibile per l’assorbente ragione dell’eccessiva manipolatività del quesito referendario nella parte che riguarda la delega al Governo, ovvero proprio nella parte che, secondo le intenzioni dei promotori, avrebbe consentito l’autoapplicatività della ‘normativa di risulta’”.

In pratica, secondo i giudici, la legge elettorale che sarebbe emersa da un esito positivo del referendum, non sarebbe stata di immediata applicabilità, dovendosi procedere -prima di andare al voto- ad una ridefinizione dei collegi a seguito del taglio dei parlamentari stabilito con la legge approvata subito dopo la nascita di questo governo (anche con il voto di chi ora ci ripensa e vorrebbe farci un bel referendum contro).