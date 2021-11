Si è tenuto oggi in Regione Basilicata un incontro tra il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi e il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.

Un incontro che in un comunicato si riferisce che “è stato molto cordiale e ha messo al centro il futuro della Fondazione Matera Basilicata 2019, che – come da impegno comune – continuerà il suo impegno per la Città dei Sassi, punta di diamante della cultura e del turismo in Basilicata.

Inoltre, è stata ribadita la volontà di andare avanti con il Centro sperimentale di Cinematografia: il Comune ha ribadito la volontà di riqualificare l’immobile in Via Lazazzera, mentre la Regione ha confermato l’impegno finanziario per i prossimi 5 anni. Nei prossimi giorni sarà inviata una lettera formale alla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che concretizzerà l’intento di Regione e Comune.

Infine, è stata posta l’attenzione sul potenziamento dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, attraverso l’assunzione di nuovo e sempre più qualificato personale medico specializzato – attraverso la nuova stagione dei concorsi avviata dalla Regione Basilicata – e si è auspicata l’individuazione della nuova governance dell’ASM nel più breve tempo possibile.”

“Oggi abbiamo voluto ribadire la volontà di collaborare per il bene della comunità materana e mettere alle spalle polemiche che non hanno ragion d’essere. Matera merita e ha il sostegno della Regione Basilicata e insieme al Sindaco abbiamo immaginato una serie di iniziative che sicuramente daranno lustro alla Città dei Sassi”, ha sottolineato il Presidente della Regione, Vito Bardi.

“È stato un incontro proficuo, abbiamo messo al centro del nostro incontro la risoluzione di problemi concreti, che riguardano soprattutto l’industria creativa e la sanità di Matera. Confido nella rinnovata sintonia istituzionale, per poter dare sempre più risposte concrete ai cittadini”, ha ribadito il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi.