In Ucraina bloccati e censurati giornalisti italiani…il governo che fa?

Andrea Sceresini e Alfredo Bosco sono i due giornalisti italiani -reporter freelance che dal 2014 seguono il conflitto in Ucraina e a cui dal 6 febbraio, mentre erano di ritorno dal fronte di Bakhmut, dove avevano realizzato un reportage per Rai3, il ministero della Difesa ucraino ha notificato la sospensione degli accrediti giornalistici. “Accrediti – scrivono i due in un articolo pubblicato su Il Manifesto– che ci erano stati regolarmente rilasciati nel marzo 2022 – comporta l’impossibilità di muoversi liberamente nel Paese, specie nelle zone vicino al fronte, e il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di blocco. Di fatto, questo provvedimento ci ha messo nella totale impossibilità di lavorare e ha posto seriamente a rischio la nostra incolumità. Nessuno ci ha comunicato le ragioni del provvedimento (entrambi siamo accorsi in Ucraina il 24 febbraio 2022 per raccontare le conseguenze dell’invasione russa, Bosco è stato probabilmente il reporter italiano che ha trascorso più tempo in Ucraina dal 24 febbraio, Sceresini ha da poco realizzato un reportage undercover in Siberia per raccontare il malcontento della popolazione russa e le molte diserzioni che si stanno verificando. Documentario che è andato in onda in prima serata su Rai2, così come i loro servizi dall’Ucraina vengono pubblicati abitualmente oltre che dalla Rai, da LA7, Mediaset, il manifesto, la tv tedesca Rtl, l’Espresso, il Fatto Quotidiano, le Figaro Magazine, la Croix, eccetera. Ma oltre al loro ci sarebbero altri sei giornalisti italiani ai quali le autorità di Kiev avrebbero sospeso l’accredito che consente di circolare liberamente e quindi di lavorare dal fronte. E il governo che fa? Corre ad abbracciare Zelensky in nome della libertà. “Faremo sentire la nostra voce presso la Farnesina per sapere di più su questa storia e agiremo insieme ai colleghi del sindacato europeo” dichiara il neo presidente della Fnsi, Vittorio Di Trapani. Per il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, oltre alla solidarietà, massima, ai cronisti esclusi dall’Ucriana e impossibilitati a lavorare è fondamentale che la politica si occupi di questa storia ed “è giusto che tutti gli organismi di categoria, uniti, chiedano che i giornalisti siano lasciati liberi di svolgere il loro servizio senza censure”. Per Giuseppe Giulietti di Articolo 21 “bisogna verificare se esiste una lista nera dei giornalisti italiani e chi l’ha voluta”.

