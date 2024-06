In TV: Fascismo e nazismo brodo di coltura nel movimento giovanile meloniano

L’ultima puntata di “Piazza pulita“, andata in onda ieri sera su LA7, ha fatto vedere -con immagini inequivocabili- quello che non era difficile immaginare, ovvero il reale brodo di coltura della gioventù militante del partito dell’attuale capo del governo italiano: fascismo e nazismo. La trasmissione ha mandato in onda, in esclusiva, un servizio realizzato da una giornalista di Fanpage.it che, infiltratasi in incognito in “Gioventù nazionale” (il movimento giovanile di FdI, per l’appunto), ha potuto documentare la doppiezza -scientificamente organizzata- di ciò che deve apparire in pubblico e ciò che cova sotto. Libri, inneggiamenti al Duce, al fascismo e al nazismo, saluti romani in feste riservate -con gruppi musicali di destra identitaria- e in campeggi di addestramento alla pugna. Cose che -sono le raccomandazioni- bisogna assolutamente nascondere in presenza di giornalisti. La questione è che questi giovani non sono componenti di gruppuscoli estremisti, ma sono l’ossatura di Atreju, quelli che arrivano ai comizi con le bandiere e di cui Meloni si dichiara essere fiera, quelli che compongono il movimento giovanile in cui si è formata buona parte dell’attuale classe di governo e dintorni (vedi caso Paolo Signorelli, portavoce del Ministro Lollobrigida). Formazione giovanile coccolata ed appoggiata da parlamentari e dirigenti di FdI come le immagini documentano ampiamente. Da questa inchiesta emerge l’inquietante lato oscuro del maggiore partito di governo di questo paese, a tanti ben presente, ma accortamente posto sottotraccia, consapevoli di quanto sia (ancora) impresentabile. Radici mai recise con un passato tragico di un Paese rinato dopo la tragedia vissuta proprio a causa di quel regime a cui ancora oggi sembrano nutrirsi incredibilmente questo pezzo di gioventù. Una amara realtà che viene purtroppo sottovalutata e da cui difficilmente sentiremo parole di distacco ad iniziare dalla Presidente del Consiglio che, non a caso, appare così tanto impossibilitata a dichiararsi antifascista. Di sicuro partiranno gli attacchi ai giornalisti che si sono permessi di fare il proprio mestiere. Ma il mestiere dei giornalisti non è quello di assecondare la propaganda ma di andare a vedere proprio sotto quella crosta che il potere di turno vuole propinare, così come giustamente ha rivendicato Formigli ad inizio trasmissione rispondendo agli attacchi di Donzelli. Questo sino a quando sarà possibile farlo, vista la insofferenza crescente contro la libera stampa e il libero esercizio del giornalismo. Pertanto, finchè si può, potete approfondire quanto detto al link che segue con un servizio completo e dettagliato su Fanpage.it: https://www.fanpage.it/politica/saluti-romani-inni-al-duce-e-sieg-heil-dentro-gioventu-nazionale-il-movimento-giovanile-di-fratelli-ditalia/ . Avere un assaggio della trasmissione di Piazza pulita di ieri sera nel video sottostante, intera puntata che potete comunque vedere o rivedere al link che segue: https://www.la7.it/piazzapulita/rivedila7/piazzapulita-puntata-del-1362024-14-06-2024-547750

