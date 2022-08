In Prefettura a Matera nuovo dirigente Vincenzo Lubrano

Cambio della guardia al Palazzo del Governo di Matera, con l’arrivo di Vincenzo Lubrano nuovo viceprefetto vicario, in sostituzione di Maria Rita Iaculli in pensione dal 1 agosto scorso. Il prefetto di Matera, Sante Copponi, nell’augurare buon lavoro al nuovo dirigente – che ha ricoperto vari ruoli e funzioni in diverse realtà- ha ringraziato la dottoressa Iaculli per il ruolo svolto finora e in diversi contesti, ricordano l’apporto durante l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019.



COMUNICATO STAMPA

Stamane ha assunto servizio presso la Prefettura di Matera il nuovo Vice Prefetto Vicario Dr Vincenzo Lubrano che ha avvicendato la Dssa Mariarita Iaculli, collocato in quiescenza dal 1 agosto 2022.

Il Dr Vincenzo Lubrano, è stato assegnato, come primo incarico, alla Prefettura di Gorizia, successivamente trasferito alle Prefetture di Asti, Viterbo, Benevento ed infine alla Prefettura di Caserta.

Dal 1° luglio 2001 è stato promosso alla qualifica di Viceprefetto.

Durante la sua carriera numerosissimi sono stati gli incarichi svolti, in particolare è stato Sub-Commissario Prefettizio nei Comuni di Mondragone (CE), Marcianise (CE) e di San Cipriano d’Aversa (CE), Presidente della Commissione Straordinaria per la gestione dei Comuni di Montecorvino Pugliano (SA), San Tammaro (CE) e Neviano (LE) sciolti per condizionamenti criminalità organizzata, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio interprovinciale Napoli-Caserta per la gestione Acquedotti “Società Consortile per Azioni a Prevalente Capitale Pubblico Locale”, Presidente Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di San Nicola La Strada (CE).

In occasione del sisma del 1997 è stato coordinatore del C.O.M. di Assisi (PG), Cannara (PG) e Bastia Umbra (PG) e, per l’emergenza sismica del 2002, del C.O.M. di S. Giuliano di Sopra.

Dal 22 dicembre 2021 è stato assegnato al Nucleo delle Commissioni Straordinarie per la Gestione degli Enti Locali per Fenomeni di Infiltrazioni e di Condizionamento di Tipo Mafioso o Similare.



Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Vice Prefetto Vicario della Prefettura Dott. Vincenzo Lubrano il Prefetto di Matera con l’occasione ha espresso il proprio sentito apprezzamento per il lavoro svolto da Vicario della Prefettura di Matera dalla D.ssa Mariarita Iaculli, dal 1° agosto collocata in quiescenza.

Ho avuto modo di cogliere subito, ha rilevato il Prefetto, la grande capacità lavorativa della d.ssa Iaculli, la sua preparazione professionale, l’elevatissimo senso del dovere e le indiscusse doti personali.

Ha rappresentato un importante punto di riferimento, sia all’interno della Prefettura, per le grandi capacità do direzione e di coordinamento in un contesto difficile derivante dalla carenza di personale e dall’aumento delle funzioni attribuite, sia all’esterno nei rapporti con gli enti locali, le istituzioni territoriali, le associazioni di categoria ed il mondo del volontariato.

Peraltro la comunità materana ha avuto modo di apprezzarla anche nello svolgimento di un delicatissimo incarico quale quello di Capo Gabinetto del Comune di Matera in un periodo ormai considerato storico per questa città, assurta a capitale europea della cultura nel 2019.

Il Prefetto, raccogliendo il sentire comune dei dipendenti della Prefettura, formula i migliori auguri alla d.ssa Iaculli perché possa raggiungere anche in questa nuova pagina della vita i suoi traguardi e le sue aspirazioni.