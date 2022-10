In piazza l’Italia vera per la Pace e la Resistenza

Poche chiacchiere servono i fatti e un forte richiamo, oltre che una testimonianza, alle radici della Costituzione italiana nata dalla Resistenza. In piazza a Roma, quale segno identitario, di una parte dell’Italia che a suon di errori, ceffoni, tradimenti (sempre dietro l’angolo) non si è ancora riavuta dal risultato elettorale che ha visto il centrodestra imporsi, democraticamente, alle elezioni politiche del 25 settembre. Antonio Nacci, che Sinistra (quella che non c’è più da tempo), Costituzione e Resistenza ce l’ha nel suo ”Dna” dopo una serie di considerazione su come stiano andando le cose nel BelPaese e sui rischi che tante cose possano cambiare ”forzando” la Carta Costituzionale, lancia il suo triplice ”Resistenza, Resistenza, Resistenza”. Un invito a quanti stanno a guardare, sono disorientati o sperano in riforme di esperienze fallimentari da Partito Defunto…La risposta è una sola.



le riflessioni di Antonio Nacci

RESISTENZA, RESISTENZA, RESISTENZA

“Ormai la politica come la società divora il tempo e lo spazio, nel tempo delle comunicazioni

veloci e social le elezioni politiche si sono archiviate così rapidamente da non dare neanche

il tempo al comune cittadino di ragionare sul risultato.

Un risultato che vede vittoriosa una destra orgogliosa della sua storia fascista richiamata

anche nella sua simbologia.

Nel breve tempo trascorso tra le elezioni e il giuramento del nuovo governo tante ipotesi si

sono fatte sulle scelte politiche che avrebbe fatto la nuova maggioranza.

Archiviato velocemente le elezioni dei due presidenti delle camere, con la imposizione di chi

forte del risultato elettorale ne determina il risultato con arroganza, nei giorni scorsi con la

fiducia alle camere si sono avute le risposte alle tante domande scaturite dopo le elezioni.

L’immagine plastica del risultato elettorale ci ha restituito una presidente del consiglio due

passi più avanti dei suoi servili alleati

Il dibattito parlamentare è stato caratterizzato dall’arroganza di una destra che ha irriso la

minoranza, ancora stordita ed incapace di dare un senso alla sua collocazione e tra questi

come se non bastasse il solito Renzi non trova di meglio che sbeffeggiare i suoi ex amici del

PD.

Assodato quindi che in questo parlamento non esiste una opposizione seria, occorre

convincersi che bisogna riportare il conflitto sociale nelle piazze, unire le masse salariali, i

disoccupati gli studenti che rappresentano quella parte di società condannata all’irrilevanza a

beneficio delle classi agiate della borghesia dominante.

In questi ultimi 30 anni la classe politica, imprenditoriale e sindacale concertativa hanno fatto

pagare alla massa salariale il costo della globalizzazione riducendo diritti e salari, acuendo

l’emarginazione e l’iniquita sociale.

Occorre riprendere gli Ideali che ispirarono i Padri costituenti all’indomani della nascita della

Repubblica e racchiusi nella Costituzione nata sull’onda dell’Antifascismo, occorre unirsi a

chi in questi anni si è battuto per l’affermazione dei diritti e delle rivendicazioni degli ultimi

come il Sindacalismo di Base e conflittuale.

Seguiremo “l’invito a scendere in piazza” della presidente del consiglio ma non per farci

prendere a manganellate dalla polizia ma per affermare le nostre rivendicazioni nel solco

dell’Antifascismo per una società più giusta e più equa.”