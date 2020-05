Mai così tanti soldi da gestire a livello governativo, la febbre sale tra quelli che una volta si sarebbero chiamati “i forchettoni” che vorrebbero papparseli ma che al momento non sono, non dico a capotavola, ma nemmeno a tavola. Per questo da settimane è in corso un’attacco concentrico al governo per minarlo e formarne uno più funzionale allo scopo. Evidentemente questo non è ritenuto tale. E allora il toto nomi da mettere al posto di Conte magari con un governo di tecnici o di inciucio nazionale con tutti dentro ne trovate traccia in tante dichiarazioni e articoli di tutti i media (stampa e TV) che a grappolo (tranne un paio di testate) spara a palle incrociate contro gli attuali inquilini di Palazzo Chigi e dintorni. Qualunque cosa facciano. Se la fanno è sbagliata, a prescindere. Se non la fanno, perchè non l’hanno fatta.

Ieri lo ha detto chiaro e tondo anche il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando (durante l’evento virtuale “Milano – Italia. Scriviamo un nuovo futuro”, promosso dal Pd Milano Metropolitana e trasmesso in diretta sulla piattaforma del partito): “Nelle prossime settimane vivremo una serie di attacchi al governo finalizzati alla sua caduta, ispirati anche da centri economici e dell’informazione, non tanto per correggere come è lecito l’attività di governo ma per rivedere il patto di governo e a riorganizzare la maggioranza“.

Il motivo? Dice ancora Orlando: “La manovra da 55 miliardi dopo averne fatta una da oltre 24, in uno stato di ordinaria amministrazione ce la saremmo sognata, questo ha una serie di implicazioni”.

Ma, come ricordavamo, è da tempo che non si vedeva un governo così osteggiato dall’establishment mediatico-finanziario-lobbistico. Giusto come rilevava anche, agli inizi del mese, l’appello firmato da insegnati, medici, baristi, preti di frontiera con cui , per l’appunto, si puntava il dito sull’attacco mediatico in atto, pressoché unanime, rivolto al modo in cui il governo ha affrontato l’emergenza sanitaria di cui viceversa si riconosce “la prudenza” e “il buon senso” (https://giornalemio.it/politica/per-dire-basta-con-gli-agguati-al-governo-un-appello-da-firmare/).

E’ il partito degli affari che ha scelto come riferimento Salvini da tempo e dopo il Conte2, come cavallo di Troia, Renzi. Quel lobbismo che sembra essere in piena crisi di astinenza a causa un governo guidato da un outsider che sta acquisendo sempre maggiori simpatie, condizionato da un M5S (per loro il diavolo salito dagli inferi) e da un PD che derenzizzato sembra tenere una barra un pò più consona alle sue origini.

Avevano abbassato un pò i toni con l’esplodere dell’emergenza covid19, ma mano a mano che la situazione vira verso una probabile soluzione e l’odore dei soldi sovrasta quello della morte delle migliaia di persone, la canea sta ripartendo.

Ce la faranno i soliti noti ad ottenere che si aggiunga minimo un posto a tavola per loro, oppure a conquistare tutto il tavolo per intero?

Questa è la partita che si sta giocando, ed anche certi asset dell’editoria (vedi gruppo Repubblica-Espresso passati sotto la proprietà FCA con relativa defenestrazione del direttore del quotidiano) sono funzionali a questa battaglia.

Come avevamo già scritto, questo governo non è sicuramente il migliore a cui si possa ambire, ma allo stesso tempo è il meno peggio che si potesse immaginare in questa situazione data. E che nonostante sia nato fragile e da subito colpito ai fianchi da amici e nemici, ha fatto fronte a questo tsunami che avrebbe fatto tremare i polsi a gente ben più navigata, in modo sostanzialmente efficiente, con misure riconosciute tra le migliori dall’OMS ed imitate dagli altri Stati. Sicuramente con diversi errori commessi. Ma chi non ne avrebbe fatto con ciò che si è dovuto affrontare?

Infatti, questo governo non è odiato per i suoi errori, ritardi, pasticci, litigi. Bensì per la sua buona gestione della crisi, i suoi provvedimenti che lasciano poco spazio di manovra a chi (come ha detto brutalmente il neo presidente di Confindustria) i soldi li vorrebbe tutti per loro, basta con gli aiuti a tanti altri.

Poco spazio a quelli che prima del covid19 tifavano per il “meno Stato” e che ora piangono miseria (dimenticando evasione fiscale a fronte di dichiarazioni dei redditi ridicole) pretendendo aiuti da quello stesso Stato…..e che i soldi messi in campo (di una entità mai vista nella storia della Repubblica) “sono pochi, sono insufficienti“.

A prescindere, direbbe Totò. E questo è indecente oltre che dannoso per gli interessi del Paese!