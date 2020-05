Dalla proposta, nel solco di una antica tradizione politica di ispirazione cristiana, all’impegno sul campo nelle elezioni amministrative di autunno per restituire al Paese impegno, testimonianza, partecipazione e avviare una stagione di riforme e di rilancio delle istituzioni, E’ quanto hanno concordato i rappresentanti regionali della federazione popolare dei democratici cristiani, e tra questi Pasquale Tucciariello per la Basilicata, nel corso di una assemblea da remoto che ha messo a punto un articolato documento che tiene conto di esperienze e di una esigenza condivisa e sentita nel Paese per far emergere ”una classe dirigente adeguata alle nuove e diverse esigenze della società”. Un impegno a tutto tondo, che tiene conto dei ritardi e delle contraddizioni dell’Italia alle prese con una crisi legata alla doppia emergenza sanitaria ed economica da coronavirus. E a problemi strutturali, che vengono da lontano, circa il mancato di avviato di riforme e di una questione morale esplosa con ”tangentopoli” nel 1992 e che portò alla fine della Prima Repubblica. Dal documento utili spunti per alimentare anche in Basilicata il dibattito favorito dalla federazione popolare dei Democratici Cristiani.



Comunicato Stampa della “Federazione Popolare dei Democratici Cristiani”

I soci della “Federazione Popolare dei Democratici Cristiani” formata da 64 tra partiti e associazioni riuniti il 20 maggio in una Assemblea web a remoto dopo la relazione introduttiva dell’on. Giuseppe Gargani e dopo un ampio dibattito a cui hanno

partecipato:

Ettore Bonalberti, Lorenzo Cesa, Antonino Giannone, Vitaliano Gemelli, Renzo Gubert, Filiberto Palumbo, Gianfranco Rotondi, Mario Tassone, Alberto Alessi, Nicola Ammaccapane, Moreno Bellesi, Claudio Bianchi, Paolo Bonanni, Elisabetta Campus, Mauro Carmagnola, Attilio Dedoni, Maurizio Eufemi, Luigi Forte, Michele Laganà, Luigi Mazzarino, Amedeo Portacci, Virginia Pijia, Giuseppe Rotunno, Mauro Scanu, Giovanna Carfora Sorbelli, Giannantonio Spotorno, Tommaso Stenico, Hermann Teusch, Pasquale Tucciariello hanno approvato il seguente comunicato:

Premesso che:

· il momento drammatico che attraversiamo impone grandi responsabilità e guide illuminate per strategie politiche capaci di individuare un nuovo assetto istituzionale ed economico; · la nostra iniziativa di dar vita nel luglio scorso a una “Federazione Popolare dei Democratici Cristiani” per mettere insieme tutte le esperienze cattoliche e laiche e superare la diaspora che tanti danni ha arrecato al Paese, ha risvegliato l’attenzione di chi ritiene indispensabile la riscoperta della “politica” come metodo per far emergere una classe dirigente adeguata alle nuove e diverse esigenze della società; · in questi mesi sono stati evidenziati i guasti della politica, il degrado delle istituzioni, e la mancanza di un progetto per il nostro paese;

· le inadeguatezze sulla giustizia, le leggi fatte per mortificare l’indipendenza della magistratura, e per alimentare processi infiniti con una prescrizione senza termine, hanno ferito la civiltà del diritto; · il taglio dei parlamentari ha determinato il “taglio” della rappresentanza, eliminandola addirittura in alcuni territori; · la subordinazione della politica alla finanza, che è appunto conseguenza della assenza di etica, alimenta il personalismo, l’egoismo, e comprime l’ economia modificando profondamente i principi e i fondamenti costituzionali delle democrazie europee; · il futuro dopo questa fase tragica è incerto come incerta, è la gestione della pandemia, sul piano sanitario e su quello economico portata avanti con decreti personali del Presidente del Consiglio che si limita a promettere elargizioni e provvidenze per singole categorie trascurando la funzione della famiglia, il ruolo della donna più che mai utile e protagonista nella società, la funzione della scuola che in Italia con l’iniziativa privata ha arricchito il pluralismo culturale e i valori dell’umanesimo cristiano; Tenuto conto che:

· quello che è avvenuto dalle elezioni del 2018 è la conseguenza di una propaganda menzognera, da parte di una destra qualunquista e populista e di una sinistra anch’essa populista e inadeguata ai nuovi compiti, che ha lacerato il paese e ha fatto smarrire il senso della comunità e della solidarietà; · il populismo e il sovranismo in un periodo così delicato come quello del coronavirus si sono rivelati pericolosi per il nostro paese che ha bisogno non dell’isolamento in se stesso ma di un collegamento più forte con l’Europa; · la politica gridata in Italia e in Europa dai sovranisti e dai populisti e ripetuta in maniera inaccettabile anche in queste pericolose giornate, è priva del presupposto morale ed etico per tenere insieme l’Italia e l’Europa;

Auspicando che:

· pur in un periodo di inevitabili restrizioni, debbono essere garantiti i diritti di libertà individuali coordinati con quelli generali per caratterizzare una società con forti valori democratici; · il ruolo del Parlamento che in questo periodo è risultato residuale e incerto e ha dato modo al Presidente del Consiglio di tentare attraverso i suoi decreti presidenziali di poter colloquiare direttamente e personalmente con i cittadini, deve essere forte ed evidente per poter garantire la democrazia e la libertà; · la presenza di un centro politico alternativo alla destra e alla sinistra possa individuare un progetto politico nuovo per la società e per il Paese Tanto premesso:

· i soci della Federazione, ferma restando l’autonomia dei singoli partiti e delle singole associazioni sul piano organizzativo, dichiarano di partecipare alle prossime elezioni autunnali con un simbolo unico che unisce i democratici cristiani e i popolari della lunga tradizione sturziana, rappresentativo dei valori comuni e della comune strategia politica; · si impegnano a preparare da subito un coordinamento regionale firmato dai rappresentanti della Federazione a livello regionale; · fanno appello a tutte le forze cattoliche e laiche che hanno interesse ad una comune politica ad aderire alla Federazione per arricchire il paese di iniziative di formazione e di partecipazione.