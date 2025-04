In Basilicata si parla anche di guerra e pace…domenica a Rivello!

Nel surreale dibattito politico lucano, il tema dei temi “la guerra, la pace, la corsa al riarmo” rimane assurdamente sullo sfondo. E’ raro dover dar conto di iniziative pubbliche che ne trattino. Lo fa il M5S che ha avuto il merito di aver organizzato una manifestazione nazionale il 5 di questo mese a Roma, con parole d’ordine chiare e nette. Quello di cui il tema richiede e i cittadini hanno bisogno. Con la nota che segue, infatti, si annuncia una iniziativa in collaborazione con il gruppo LA SINISTRA al parlamento europeo che si terrà domenica a Rivello in provincia di Potenza da titolo “L’Europa nel dis-ordine globale. No al riarmo“. “Il governo -si legge- continua a prendere in giro gli italiani dicendo che gli investimenti in armamenti non sottraggono risorse a sanità, scuole, asili e welfare. Negano l’evidenza per giustificare scelte di politica economica che privilegiano il riarmo ai servizi essenziali per le cittadine ei cittadini.

La priorità di questo governo non è migliorare la vita degli italiani, ma il riarmo. Per noi è vero l’opposto. Bisogna armare la pace e costruire la pace, se si vuole la pace.

L’Europa che immaginiamo è o almeno dovrebbe essere il ponte del dialogo, la custode di un Mediterraneo pacificato, non supinamente assoggettato alla logica liberista e atlantista.

Ne discuteranno: Alessia Araneo, consigliere regionale M5S, Arnaldo Lomuti, deputato M5S e Danilo Della Valle, eurodeputato M5S. Il confronto si svolgerà domenica 13 aprile, a Rivello, alle 17:30, presso il Monastero S.Antonio, ed è organizzato dalle attiviste e dagli attivisti del Movimento 5 Stelle in collaborazione con il gruppo LA SINISTRA al Parlamento Europeo.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.