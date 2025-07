Implementare e ”pesare” i servizi…Ail e Leganet concreti

La sfida è di quelle da prendere al volo. La ”modernizzazione” può contribuire superare le carenze di un Comune e di quanto si è in grado di offrire a una comunità, soprattutto in una regione come la Basilicata alle prese con lo spopolamento e il taglio dei servizi, anche alla luce della ”sentenza” senza appello lanciata dal Governo con il decreto che radiografa la situazione dei piccoli centri a rischio scomparsa. E allora? Occorre darsi una mossa. Come quella illustrata a Matera a Leganet, la società partecipata di Autonomie locali italiane (Ali). L’obiettivo, in sintesi, è quello di affiancare e supportare gli Enti Locali, con particolare attenzione ai Comuni di piccole e medie dimensioni, nei processi di innovazione tecnologica, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e la razionalizzazione della spesa pubblica Il progetto, illustrato in particolare da Alessandro Broccatelli, presidente di Leganet, https://giornalemio.it/cronaca/leganet-ali-lega-autonomie-locali-a-matera/,è incentrato sui temi delle transizioni digitale, ecologica ed energetica, sul welfare locale, sull’assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa e sulla partecipazione alla Rete dei comuni sostenibili, della quale Leganet è co fondatrice,per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda europea 2030.



” E’ una concreta opportunità per gli enti locali- ha detto Salvatore Adduce direttore di Ali- per la implementazione di servizi innovativi e per monitorare,”pesare” di conseguenza, quello che si fa e si può sul piano dell’efficienza e dell’efficacia gestionale di progetti e servizi per le nostre comunità” . Ai lavori hanno partecipato amministratori di alcuni Comuni e il presidente dell’Amministrazione provinciale Francesco Mancini che hanno mostrato interesse e attenzione verso le sfide del presente e del futuro.



Del resto è un progetto ”chiavi in mano” con un supporto formativo continuo sulle ”strutture” degli enti locali e ricadute positive sui cittadini.