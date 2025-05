Impianti sportivi…Uniti per il territorio interroga l’Amministrazione

Gestione…problema diffuso in tutti i Comuni, dove occorre fare i conti con risorse risicate e con una domanda di pratica di base o per la disputa di tornei e campionati che richiedono continuità e affidabilità. Anche a Pisticci, che vanta due realtà comprensoriali, ci si pone lo stesso quesito. A farlo è Uniti per Pisticci, con una serie di quesiti per i impianti e varie discipline sportive rivolti all’assessorato allo Sport



La situazione degli impianti sportivi a Pisticci e Marconia dopo circa due anni di … – meglio sorvolare -.

Come intende intervenire il nuovo Assessore anche in considerazione delle imminenti scadenza delle manifestazioni di interesse per alcuni impianti – Calcetto, Calciotto e palestra a Marconia, Palazzetto dello sport Pisticci – con (proroga di un altro anno, nuova manifestazione di interesse di custodia o bando nuovo di gestione?).

Il Campo di Calcio a 11 di Marconia?

Inoltre il Campo di Calcio a 11 di Pisticci “G. Michetti” sarà affidato come gli altri impianti sportivi?

Ovviamente mancano gli impianti per la Pallavolo, per il Karate e simili, oltre ad impianti per sport minori.

Per iniziare, perché non mettete a bando di gestione per anni 9 / 11 gli impianti Comunali (vedi calcetto Rione Croci, Palazzetto sport Pisticci, stadio Michetti e Calciotto/palestra a Marconia) al fine di poter presentare singolarmente a finanziamento Regionale e Coni?