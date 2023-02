Il voto in Lombardia e Lazio? Politici…è cosa vostra! Sempre più buio democratico.

Cala sempre più a picco la stima degli elettori per i partiti e i candidati che essi propongono alle elezioni. Il risultato dell’affluenza alle regionali di Lazio e Lombardia è un vero e proprio flop storico, con ritocco al ribasso dei record negativi del passato. In Lombardia è andato a votare il 41,67% degli aventi diritto (il dato più basso da 53 anni, cioè di sempre, visto che nel 1970 si tennero le prime elezioni per le regioni a statuto ordinario). Alle regionali del 2018, quando Attilio Fontana venne eletto per la prima volta, l’affluenza fu del 73,1% (si votò in una sola giornata, il 4 marzo, in contemporanea con le elezioni politiche). Ancora più basso è il dato del Lazio, dove è andato a votare il 37,19% degli aventi diritto, rispetto al 66,55% di cinque anni fa. La media delle due regioni è dunque del 39,43, nella scorsa tornata fu del 70,82%. E’ una separazione sempre più grande e preoccupante per la democrazia. Ma se la porranno mai qualche domanda coloro che hanno governato sia il Lazio che la Lombardia per aver provocato questa frana? E se ne porranno qualcuna anche chi dall’opposizione non è riuscito ad avanzare una proposta in grado di arginare, recuperare e motivare una speranza di fare meglio e spingere, così, gli elettori a recarsi ai seggi sostenerla? E se chi ha vinto pensa che la questione non lo riguardi sbaglia di grosso. Perché vincere con il consenso di poco più di due elettori su 10 (considerato che se ne sono recati alle urne circa 4 su 10) può dare soddisfazione immediata e sicuramente posti di potere da gestire, ma è come essere su un isola con tanto mare solo apparentemente calmo intorno e che può trasformarsi in tsunami quanto meno te lo aspetti. L’impressione è però che la discussione si ridurrà a ragionare di percentuali e poco sul numero dei voti veri che sono per tutti (anche per i vincenti) sempre di meno. E questo fa emergere la totale incompetenza della classe politica attualmente sul campo ad interpretare il proprio ruolo. In primis a far vivere con forme di partecipazione quotidiana e strutturata i partiti sul territorio. Ma anche con partiti in grado di rappresentare visioni della società e culture profonde e quindi soluzioni realmente e radicalmente diverse fra loro, in grado di rappresentare quelle fasce di società che evidentemente oggi non si sentono di esserlo credibilmente da parte di nessuno. Aver mercificato anche il voto, considerando gli elettori come dei banali consumatori e i partiti e candidati come prodotti confezionati e pubblicizzati con programmi arrabattati alla meglio, al punto da sembrare tutti uguali, anche quando si fa finta di litigare, è una tragedia di cui non sembra esserci la consapevolezza necessaria. Una volta c’era qualcuno che proponeva di guardare verso il sol dell’avvenire, ora c’è il buio pesto all’orizzonte e nemmeno uno sprazzo di luce in fondo a questo maledetto tunnel. E’ vero che gli assenti hanno sempre torto…..ma qui ad essere assente non sono solo gli elettori, qui è latitante la buona politica.

