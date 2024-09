Il turismo materano ha un Salvatore…Buon lavoro!

Doveva entrare in giunta e cosi è stato, subito dopo il voto per le elezioni provinciali. Francesco Salvatore, che viene dal mondo delle imprese, è il nuovo assessore al Turismo, Casa delle Tecnologie e con tutta una serie di deleghe che hanno a che fare con programmazione e innovazione, come riporta il comunicato dell’Amministrazione comunale. Da Salvatore, a cui va il riconoscimento della concretezza, all’insegna delle poche cose ma fatte bene, gli auguri di buon lavoro in settori che necessitano di una svolta e di tanta cultura di impresa. Ed il nodo, continuiamo a vederlo nel settore turistico, è qui. C’è tanto da fare -in assenza di un Piano turistico con tutti i crismi e le competenze a tempo pieno che richiede- ma occorre maggiore sinergia tra operatori economici, che devono tenere conto del rischio di impresa investendo ”collettivamente” sul brand Matera e con una organizzazione che dia loro competitività, e Amministrazione comunale che non ha- al momento- figure con esperienze e competenze acclarata di settore che si acquisiscono nel tempo. E, soprattutto, lavorando nel privato. C’è il capitolo Casa delle tecnologie emergenti che, all’esterno, pur con tanti progetti in corso, è percepita come una struttura autoreferenziale aperta alla convegnistica. Un’altra sfida per il neo assessore, con l’auspicio che sia ‘Salvatore” anche di fatto per due comparti- e ci limitiamo a questi- che sono importanti per la crescita dell’economia locale.



Il sindaco Bennardi ha firmato il decreto di nomina ad assessore del consigliere comunale Francesco Salvatore.

E’ il consigliere del movimento 5 Stelle, Francesco Salvatore, il nono assessore della Giunta comunale guidata dal sindaco Domenico Bennardi, che ha firmato stamane il decreto con cui si completa il quadro del rinnovato esecutivo. A Salvatore vanno le deleghe a: turismo e pianificazione strategica: politiche per lo sviluppo del sistema turistico e dell’ospitalità; gestione e valorizzazione della Murgia; pianificazione strategica; cooperazione e promozione internazionale; politiche di programmazione e coesione territoriale Pnrr–Fesr; cultura della memoria; coordinamento progetti di Legacy Matera 2019 e candidature internazionali; allestimento della “Casa comunale” e dell’accoglienza dei cittadini; progetto Cte (Casa delle tecnologie emergenti). Cinquant’anni, presidente uscente del consiglio comunale, a Salvatore si deve l’autentica rivoluzione dell’aula consiliare dotata di moderne tecnologie, oltre che di decoro istituzionale e autorevolezza mai viste nel luogo della massima assise cittadina di Matera. Nel novembre 2022, gli è stato conferito il Premio nazionale “Paolo Borsellino XXX Edizione”; da giugno 2018 nominato dal presidente Mattarella Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, mentre nel 2017 ha ricevuto la Menzione speciale Premio Unpli Basilicata XVI edizione. Dal 2006 è responsabile commerciale di una importante società tecnologica materana, ma nel 2011 è stato componente del Comitato scientifico Matera 2019 e anche a lui si deve l’importante lavoro che ha portato al riconoscimento della città dei Sassi come Capitale europea della cultura. Dal 1996 è impegnato attivamente nel volontariato con diverse associazioni in cui ha ricoperto incarichi a livello locale e nazionale. Il sindaco Bennardi dà il benvenuto e augura buon lavoro a Salvatore, auspicando che possa guidare l’ulteriore crescita del turismo in città.

