La passata e gloriosa Giunta Comunale, culturale, ha, tra i tanti meriti, quello di aver riscoperto e riproposto un vocabolo antico, ormai caduto in disuso, relativo ad un oggetto che io avevo a casa mia. Voglio dire del “mastello”. Era una particolare tinozza in legno che serviva a mio padre per la raccolta dell’uva; a mia madre serviva per fare il bucato di roba minuta. Secondo il vocabolario Treccani, è di etimologia greca, col probabile significato di “recipiente che ricorda vagamente la mammella di una donna”.

Guardo con occhi malinconici il “mastello” che mi ha fornito la Ditta appaltatrice della raccolta differenziata a Matera e mi dico: “Avesse almeno la forma di una mammella di donna!”. Poi mi consolo, pensando che forse è recupero della civiltà contadina, tanto spregiata dal Verri piemontese e dalla Fondazione Matera 2019, che molta eredità culturale hanno lasciato alla città.

“Mastello” o non “mastello”, di certo c’è che il contenitore, offertoci dalla Ditta appaltatrice della raccolta differenziata, è pesante e ha un manico lunghissimo, che, mentre scendo per le scale, batte ad ogni gradino. C’ è un giorno della settimana in cui ne devo portare due. Per fortuna sono di altezza medio-alta. Mi domando come avrebbe fatto mia madre, bassina, vissuta fino a 95 anni, con due “mastelli”, uno per mano, per cinque piani, a Serra Venerdì, senza ascensore.

Mi aspettavo illuminazioni dal nuovo Sindaco, almeno per quanta luce possono dare cinque stelle. Sono rimasto deluso. La montagna ha partorito il topolino, che forse ora troverete in uno dei “mastelli” sparsi per la città.

La grande conquista è stata la modifica di orario della raccolta da parte degli addetti della Ditta appaltatrice: si passa dalle ore 12-6 del mattino alle ore 4-10,30. A dir la verità, non c’era neanche bisogno che ce lo dicesse il Sindaco. La voce, infatti, correva già in un comunicato degli amministratori condominiali. Il fatto, invece, è che, se il provvedimento accoglie la richiesta dei dipendenti della Ditta appaltatrice, solo indirettamente e solo in parte favorisce i cittadini materani, cui è concessa la possibilità di ritirare il “mastello” alle ore 14, ora di presunto rientro dal lavoro e dall’ufficio. Poco si tien conto di chi rientra a sera e lascerà i suo “mastello”, firmato nome e cognome, fino a sera. Quante multe collezionerà il poveretto?

Di certo, comunque, ne patisce la città, che avrà l’esposizione disordinata di centinaia e centinaia di contenitori (basta con la parola “mastello”), generalmente lasciati in modo confuso, con coperchio alzato a raccogliere piogge, neve, lucertole, lombrichi e, magari, un grazioso topolino.

In verità, altra modifica è immediatamente da fare, anche più importante. Ed è l’ora del trasferimento del contenitore su “suolo pubblico”. Le ore 21 sono ora tarda, tardissima, soprattutto d’inverno, e soprattutto per non pochi utenti che, anziani o non anziani, malati o non malati, uomini o donne, dopo una giornata di lavoro sentono il bisogno di rilassarsi, in pigiama, davanti al televisore, a guardarsi il telegiornale delle 20-20,30. C’è o non c’è, sig. Sindaco, il diritto alla informazione? Senza contare che alcuni sono già a letto.

La verità, però, è sempre un’altra. Ed è di fondo. Che vengano pure gli aggiustamenti; ma sono dettagli di un sistema assolutamente irrazionale, e, si direbbe, punitivo. Viene il dubbio che i vecchi amministratori, tutti culturali, “naso adunco” (direbbe Orazio), si siano promessi di dare una lezione di civiltà ai sudditi, per raddrizzarne le gambe e farne cittadini veramente culturali. Di qui la natura severissima e crudelissima delle multe.

Ancora una volta, giocando con la lingua italiana, si gabella il sistema per sistema “porta a porta”. Questo dovrebbe significare che l’utente apre la porta, depone il contenitore e chiude la porta. Cosa che avveniva a Matera fino agli anni Settanta. Nessuno, certo, vorrebbe riportare in vita quel sistema. Però, nemmeno è accettabile quello proposto oggi, buono in un piccolo paesino, nei centri storici senza traffico, con case a pianterreno o uno e due piani, esercizi commerciali e botteghe a pianterreno, dove tutto si svolge con spostamenti a piedi, anche in pantofole e in pigiama. Non è praticabile in una città come Matera, sul piano.

Nella situazione attuale, i contenitori, piccoli o grandi che siano, bloccheranno buona parte dei marciapiedi anche oltre le 14, costringendo i pedoni ad una pericolosa gimcana, magari proprio in prossimità degli scivoli preparati per superare le cosiddette barriere architettoniche! Non tutti hanno quarant’anni quanto il Sindaco. Il sistema introdotto a Matera impone l’obbligo di portare il contenitore su luogo pubblico, non da porta a porta, quindi, ma da porta a piazza, da porta a strada, da porta a marciapiedi (dove ci sono). Ciò comporta un buon numero di scale da scendere, con in più, da aggiungere, molte volte, 100-150 metri di strada per arrivare al “luogo pubblico”.

Ma c’è di più. L’obbligo di portare il contenitore “su luogo pubblico”, senza indicare il punto, significa, indifferentemente, nella lingua italiana di oggi, e secondo l’Accademia della Crusca, il marciapiede, il centro della strada, il lato della strada, il giardinetto (perché no?)… Subentrano responsabilità, in caso di danni a terzi, di natura civile e penale, che interessano anche il Comune, cioè Sindaco, Giunta e Consiglieri.

Mi domando se esiste un Ufficio Legale del Comune. A parere di legali da me consultati, il Comune, imponendo la collocazione dei contenitori su suolo pubblico, ha il dovere di delimitare, circoscrivere e render sicuro tale luogo, esattamente come si fa per i parcheggi, stop, piste ciclabili, pedonali ecc. Cautamente, la Ditta appaltatrice si prende tutte le garanzie, per esempio quanto ad “ancoraggio e assicurazione contro i rischi di danni a terzi”.

Lasciamo stare gli inconvenienti e pericoli che il sistema di trasporto da casa a strada, e viceversa, comporta per persone deboli, malferme e non malferme. Pensiamo a terzi, ai pedoni, ma anche al ragazzino che gioca, alla moto che passa… Si aspetta l’incidente?

Ho mandato in giro una foto con contenitori di differenziata come realizzata a Bologna. Sono contenitori pubblici su suolo pubblico, in cui a tutte le ore il cittadino può versare, dividendoli, i rifiuti. Sono ben delimitati, ben visibili, fuori di carreggiata. Bastano buste biodegradabili, diversamente colorate. Tutto semplice, comodo, senza affanni, senza corse.

Penso alle prossime giornate di piogge, vento, freddo. Dovranno pur arrivare. Finora la natura è stata clemente (purtroppo non per i campi e le dighe assetate). Ne vedremo di belle? Speriamo non di brutte.

Intanto il prof. F.M., infartuato, ottantaseienne, è disperato e mi chiede come deve fare. Lui abita al terzo piano e, per portare il suo contenitore sulla strada, tra scale e cortile deve percorrere circa cento metri, alle nove di sera, in condizioni di semibuio. La sera che porterà due contenitori non sa come farà col bastone. Qualcuno, cittadino culturale, interpellato, saggiamente gli ha suggerito di fare due viaggi.