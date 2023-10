Il tocco magico di San Lisurici sull’amministrazione Bennardi

Lo ha diffuso oggi, ma sicuramente è stato elaborato ieri -ricorrenza di San Francesco- il comunicato stampa con cui l’esterno/interno dell’attuale maggioranza, Francesco Lisurici, rivendica i successi del suo “tocco magico” sulle materie di cui aveva chiesto esplicitamente di occuparsi in cambio del suoi appoggio a Bennardi e alla sua amministrazione, contro cui pur si era candidato ed eletto. E contro cui non lesinava critiche. Fino a quando…. non si è scoperto essere un campione del salto della quaglia, specialità di cui non si vergogna più nessuno. Infatti, da unico consigliere comunale eletto -nel settembre 2020- dalla Lega di Salvini, a novembre scorso transita in Coraggio Italia -una delle tante sigle di centro destra- direttamente con le mostrine sul petto di coordinatore cittadino. Ma dura poco. L’obiettivo era un’altro. E così, nel febbraio scorso, dopo un rincorresi di voci, diviene ufficialmente la stampella dell’attuale maggioranza a trazione M5S, diventandone pervasivo frontman (https://giornalemio.it/politica/bernardi-fa-18-con-lisurici-in-attesa-della-quadra-in-giunta-e-in-maggioranza/). Per dare dignità al tutto fu sottoscritto, addirittura un “Patto per la città” firmato dal sostenuto (Bennardi) e dal sostegno (Lisurici), in cui si formalizzava l’utilizzo dell’esperienza di quest’ultimo “maturata negli anni insieme ad un gruppo nutrito di amici ed amiche” e “metterla a disposizione della nostra città, collaborando con l’attuale maggioranza per dare un impulso, oltre che una svolta tangibile, a partire proprio dallo sport, del commercio, dal turismo, dalla cultura e dal sociale, attraverso progetti e obiettivi che mi impegno sin da ora a portare a termine nel breve periodo.” L’operazione ha funzionato? Secondo Lisurici si! Praticamente un rosario di successi! Ecco a seguire la sua entusiastica nota.

lL Consigliere Comunale Francesco Lisurici presenta i risultati del “Patto per la Città” e guarda al futuro

“Il Consigliere Comunale di Matera, Francesco Lisurici, desidera condividere con la città i risultati tangibili ottenuti attraverso la sua collaborazione con la maggioranza e il Sindaco Bennardi, sottolineando il suo impegno come consigliere comunale indipendente, non legato a nessun partito politico. Questa collaborazione ha preso forma nel “Patto per la Città,” firmato a febbraio scorso , che ha dimostrato di essere uno strumento utile e indispensabile per il progresso dell’ambito turistico-culturale della nostra città.

Tra i successi raggiunti, spicca la delibera approvata già a marzo scorso per l’evento “Pasqua Experience” e l’edizione 2023 del “Presepe Vivente.” È importante notare che la conferenza stampa per il “Presepe Vivente” tenutasi nel mese di Settembre è stata la prima in assoluto, anticipando notevolmente gli anni precedenti. Quest’anno, il Presepe Vivente abbraccerà sia il quartiere Barisano che il Caveoso, su un percorso di circa 4 km, prevedendo di attirare circa 40.000 visitatori nella nostra splendida città.

Altrettanto cruciale è stata la riattivazione degli incontri-confronti tra le associazioni datoriali e l’amministrazione comunale nell’ambito turistico-culturale, garantendo una collaborazione efficace per il benessere di Matera. Inoltre, il Comune di Matera è stato presente con successo alle borse del turismo di Rimini(11-13 Ottobre), Milano e Napoli, dimostrando la sua presenza sul mercato turistico. La decisione storica di ospitare la BTM Interazioni a Matera nel mese di novembre è stata accolta con grande entusiasmo dagli operatori del settore.

Il bando eventi 2024-2025 è pronto in anticipo, pubblicato il 4 Ottobre ,grazie all’instancabile lavoro svolto con l’Assessora D’Oppido e la preziosa collaborazione della Dirigente del settore Cultura, permettendo agli operatori di organizzarsi per attrarre eventi di qualità a livello nazionale ed internazionale, incrementando il flusso di visitatori nella nostra città.

Istruttorie completare (ndr. non si capisce bene se “da” completare o completate) per la sottoscrizione di due convenzioni con l’Ater per alloggi pronti da trent’anni e la cessione definitiva del lotto a contrada San Francesco rappresentano progressi significativi nella costruzione di nuovi alloggi popolari, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Nell’ambito sportivo, la maggioranza sta lavorando per concludere i lavori del campo sportivo nel borgo di La Martella e pubblicare bandi per la gestione di tutti gli impianti sportivi della città.

In breve, quasi tutti gli obiettivi del “Patto per la Città” sono stati realizzati. Francesco Lisurici ringrazia il Sindaco e l’attuale maggioranza per l’opportunità di lavorare per Matera e mettere a disposizione la sua esperienza. Guardando al futuro, si auspica di ripristinare l’evento di Carnevale nel 2024, attrarre mostre internazionali, cercare di acquistare l’area ex Barilla per creare un polo fieristico e convegnistico di eccellenza, oltre a completare i progetti finanziati dal PNRR.

Infine, Lisurici condivide l’ambiziosa visione di creare una piattaforma-cabina di regia provinciale e regionale per valorizzare tutti i 131 comuni della Basilicata, promuovendo lo sviluppo turistico, agroalimentare e industriale nell’intera regione. Questo progetto coinvolgerà le istituzioni a tutti i livelli, a partire dalla Giunta e dal Consiglio regionale, che sarà rinnovato nei prossimi mesi.”

Francesco Lisurici

Consigliere comunale di Matera