Il dibattito che si sta sviluppando intorno al referendum a noi pare che proceda troppo per slogan che sono, per loro natura, esemplificativi e non sempre, dunque, in grado di rappresentare la realtà che è sempre più complessa.

Uno degli slogan che ritorna come un mantra è che con questo taglio si attenta alla Costituzione. Vediamo un po, allora come stanno le cose.

La Costituzione, così come licenziata dai costituenti il 22 dicembre del 1947, prevedeva il numero di deputati e senatori da eleggere? NO! Al termine dell’intenso dibattito che si sviluppò sul tema, il cui riassunto si può leggere in questo articolo di Left (consultabile al link: https://left.it/2020/08/23/ecco-come-lassemblea-costituente-stabili-quale-doveva-essere-il-numero-dei-parlamentari/), si decise che il numero dei parlamentari variasse con il variare del numero degli abitanti, eleggendo un deputato ogni 80.000 abitanti (o frazioni superiori a 40.000) e un senatore ogni 200.000 (o frazioni superiori a 100.000).

E allora il numero attuale fisso di 630 deputati e 315 senatori quando fu deciso? Oltre quindi anni dopo, esattamente nel 1963, con la legge costituzionale n.2 del 9 febbraio di tale anno.

E da allora cosa è successo? Il sistema politico e istituzionale se ne è mai occupato del numero dei parlamentari prima di questa riforma su cui andremo a votare il 21 e 22 settembre?

Certo che si e mica solo una volta! Dal 1985 si sono succeduti numerosi tentativi e TUTTI, ripetiamo TUTTI, contemplavano un taglio dei parlamentari simile a questo. Ecco l’elenco:

1985-la Commissione Bicamerale Bozzi prevedeva un taglio variabile, da 945 parlamentari a circa 720 (480 Camera, 240 Senato);

1992- la seconda Bicamerale (De Mita-Iotti, 1992-1994) ipotizzò un ridimensionamento simile all’attuale (400 Camera, 200 Senato);

1997-la terza Bicamerale (la D’Alema: 400-500 deputati e 200 senatori);

2006- il Parlamento, dominato dal centrodestra approvò una riduzione minore, con un totale di 760 componenti (518 + 252), che poi non passò con il referendum.

2007- la Commissione Affari costituzionali della Camera ipotizzò una Camera da 512 componenti e un Senato da 186 (la bozza Violante);

2012- il Senato varò una riduzione a 758 (Camera 508, Senato 250) senza seguito;

2013– nella penultima legislatura, i saggi di Napolitano suggerirono una Camera da 450- 480 e un Senato da 150/200;

2016- la riforma Renzi (bocciata con il referendum del 2016) prevedeva 630 deputati e 100 senatori di cui 95 eletti fra i consiglieri regionali.

Alcune di queste proposte, talune diventate anche leggi (2006 e 2016) stravolgevano per davvero la Costituzione riscrivendola in larga parte e per questo avversate fermamente e battute nei referendum. Ma il filo rosso che le legava tutte era la esigenza di ridurre il numero dei parlamentari. (vedi tabella a pag 8 di questa scheda: http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1341/schedaapprofriduzioneparlamentari_26agosto2020.pdf)

Esattamente ciò che prevede questa riforma che si limita a questa modifica senza alterare nulla dell’impianto costituzionale e porta a compimento una modifica dello stato di fatto che nessuno sembra volesse mantenere, specie dopo la istituzione delle Regioni e il trasferimento ad esse di competenze legislative. Il fatto che ora alla riduzione si sia giunti su volontà politica del M5S non è un buon motivo per avversarla e non può certamente cambiare la verità storica che abbiamo appena ricordato.

A meno che qualcuno -legittimamente- non voglia sostenere (ma non c’è nessuno che lo abbia mai fatto) che bisogna aumentarli i parlamentari invece che ridurli.

E allora conviene votare NO e difendere lo status quo (che non ci sembra particolarmente difendibile) o votare SI -prendendo atto che non si stravolge un bel niente e che la riduzione dei parlamentari è stato sempre rincorso e mai realizzato prima- aprendo così la strada alle altre riforme consequenziali (legge elettorale, correttivi elezione senato, modifica regolamenti parlamentari)?

Pensiamoci, fuori dagli slogan spesso ripetitivi e che sembrano tanto utili a nascondere una diffusa pigrizia mentale.