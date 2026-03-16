Il Sud pensi come Macroregione. E ora al lavoro!

Serve uno scossone e per innescare la scintilla del cambiamento, guardando a un presente fatto di emigrazione e taglio di servizi, per cominciare a creare le condizioni per frenare questa ”emorragia” e creare le condizioni per far tornare al Sud i tanti giovani che continuano ad andare via perché altrove trovano ascolto, attenzione e considerazione.Tanto da contribuire all’arricchimento di altre economie. Un paradosso che, come ribadito in altre occasioni e nel corso di una conferenza stampa da Pasquale Tucciariello, può essere superato se si lavora insieme pensando e lavorando nel e per la ”macroregione” del Sud. Difficile. Ma non impossibile, ricordando identità e fortune delle economie della storia passata cessate con il percorso di costruzione dell’Unità d’Italia? La questione meridionale, di un Sud depredato e poi gestito con la logica e le connivenze del ”divide et impera” ne sono la conferma. Ora serve unità. Domenica 23 marzo gli stati generali.



Macroregione Sud. Comunicato Stampa.

Si è tenuta domenica 15 marzo a Rionero in Vulture la conferenza stampa che segna il punto di non ritorno per il Sud Italia, immaginato come baricentro di un nuovo scacchiere geopolitico. La nascita della Macroregione Sud è un’urgenza storica: unire regioni, comuni, università, imprese e società civile in un unico organismo vivente.

Dobbiamo smettere di essere regioni distinte e diventare un unico spazio vitale. Come un tempo il Regno – da Ruggero II a Federico e Manfredi, da Carlo di Borbone a Ferdinando II di Borbone – fu faro di cultura e commercio, oggi la Macroregione è l’unica risposta possibile alle sfide globali. Il Sud non chiede assistenza ma reclama il suo ruolo di leader nel Mare Nostrum attraverso importanti investimenti e una nuova visione dell’economia.

Giovani che prendono la valigia costretti ad andare via – ha esordito Mauro Tucciariello, presidente del Consiglio comunale di Rionero e coordinatore regionale Città del Vino – diverranno antiche cartoline di un tempo quando si riteneva che chi facesse da sé facesse per tre. Le condizioni per non farli più partire anzi per farli tornare ci sono tutte. La strategia è semplice e complessa insieme: trasformare il Mezzogiorno nella porta d’ingresso energetica e logistica del Mediterraneo. In un mondo che guarda a Sud per gas, idrogeno e scambi marittimi, l’isolamento è il suicidio. La cooperazione tra presidi scolastici, sanitari e associazioni serve a creare quel tessuto connettivo indispensabile per trattenere i talenti e attrarre capitali.

“Dobbiamo smettere di ritenerci regioni distinte che non si guardano intorno e diventare un unico spazio vitale attraverso uso e pratica della Cooperazione; è qui il collante che ci lega in un unico disegno e già lavoriamo in questa direzione come associazione Città del Vino. Difatti abbiamo ottenuto straordinari riconoscimenti” – ha concluso Mauro Tucciariello.

La conferenza stampa è stata introdotta da Donato Mazzeo che ha anche presentato al pubblico il primo numero dei Quaderni di Studi Mediterranei realizzato con brevi anticipazioni degli interventi che 20 relatori terranno a Rionero, Sabato 21 marzo, presso il Centro Sociale “Pasquale Sacco” nel corso dell’intera giornata. Sarà l’inizio di un percorso: dai richiami storici che legittimano una visione, alla contemporaneità che chiede studio e risposte non più procrastinabili. Il palcoscenico è di quelli di elevato prestigio, per temi e per qualità dei relatori. (pt)