Ok, ce l’abbiamo il problema! L’enfasi oggi obbligatoriamente posta sulla malattia, sui malati, sulla quarantena, sui pericoli per la vita degli uomini, ci pone l’obbligo di rispettare le direttive sanitarie che si vanno susseguendo. Ma senza evocare gli scenari catastrofici che ci vomitano addosso media interessati a fare qualche centesimo in più dai like che così ricevono; o dagli acting out di coloro che così manifestano i sintomi delle proprie psicopatologie! Tutti costoro andrebbero denunciati per “procurato allarme”!

Ciò assodato, mi preme però evidenziare due questioni cha caratterizzano la ‘gestione’ dell’epidemia e che reciprocamente s’influenzano.

La prima . Comprendo bene, sia chiaro, il problema pratico del governi alle prese con morbilità e mortalità. No, nessuna sottovalutazione, o arroganza, banalizzazione. Ma penso che le risposte trovate, per ora, rispondano esclusivamente a tendenze manageriali, tecnocratiche, prigioniere del mercato e del profitto. Segnali da dare alle sensibilità dei mercati e non a quelli degli umani coinvolti in questa strana, singolare, avventura con il virus sconosciuto.

Si confina il malato a casa, si chiudono le città e la mobilità delle persone. Insomma, si diffonde la paura dell’Altro. Nessun riconoscimento a pratiche collettive di immaginazione, resistenza, riparazione. Non riusciamo a pensare a strategie differenti che pongano al centro il fare comune o l’utilizzo delle tecnologie con una prospettiva mirata all’impatto positivo sulla società, per raccontare nuovi prototipi relazionali, immanenti e sociali, ma anche rispettosi delle storie dei luoghi, capaci di “non assorbire tutta l’aria dell’atmosfera”?

Malati, mostrificati, tenuti a distanza, soli. Mentre nel frattempo il sistema sanitario pubblico rischia il collasso, espropriato di risorse e saperi che da decenni vengono incanalate verso il privato. Ma nella precarietà generalizzata chi paga, se non lavori? Da dove verrà il reddito?

Forse vale la pena di capire a fondo questo ennesimo meccanismo di estrazione vitale: di che cosa ci parla, che nuovo tipo di sperimentazione sociale è, come si evolverà? Nel frattempo la paura frantuma la vita in comune. Ci rende estranei l’uno all’altro.

Su questo dovrebbe riflettere una politica che non vuol rassegnarsi all’ineluttabilità dell’attuale ‘governance’ della sicurezza del mondo. Soprattutto, se vuole salvare l’autonomia delle comunità, dei territori, dei luoghi, in specie nel nostro Mezzogiorno.

E’ tanto difficile immaginare – e realizzare – intese tra pubblico e socialità per conservare, anche nell’eventuale fase della malattia – ma più in generale durante tutta l’evoluzione dell’epidemia, il meglio della partecipazione possibile e il possibile della vita di comunità? Magari, con qualche risorsa finanziaria che prefiguri un reddito di esistenza da destinare a quanti vogliano impegnarsi in queste pratiche di socialità?

Seconda questione . Era solo questione di tempo: l’epidemia è sbarcata anche al Sud!

E ora che succederà? Certo, stesse preoccupazioni accorte, stessa dedizione dei presidi sanitari. Ma con quali strutture, con quali risorse adeguate alla condizione assai precaria del Sud?

Una condizione di precarietà – nella sanità come nei fondamentali economici in generale – esito anche della depredazione di risorse – umane, finanziarie, imprenditoriali – perpetrate da almeno vent’anni dalle Regioni ricche del Nord. E dall’incapacità, per fini di consenso e di affiliazione politico-clientelare, dei ceti dirigenti meridionali di valorizzare, le specificità culturali, economiche, sociali del Sud.

Ha scritto il Direttore del Quotidiano – e ormai lo fa con costanza e dovizia di dati da mesi: “Francamente non è possibile scoprire di avere in Lombardia la migliore sanità privata, sostenuta indebitamente da maggiori trasferimenti pubblici e da quelli legati alla “emigrazione ospedaliera” dal Sud al Nord, figlia anche di quei trasferimenti indebiti, e dovere constatare che nella stessa regione la sanità pubblica soffre e ha bisogno di aiuto da parte di chi non ha neppure gli occhi per piangere, visto che i flussi pubblici sono stati tutti indirizzati a sostenere le magnifiche sorti della sanità privata lombarda.”

E più in generale e ancor prima del Coronavirus, occorrevano e diventano decisivi oggi investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Utilizzando, intanto quei sessantuno miliardi annui che da vent’anni le Regioni del Nord leghista (e non solo) sottraggono alle Regioni meridionali col gioco delle tre carte e la stupidità – se non la collusione – dei nostri governatori!

Più in generale, il Coronavirus ci impone di tornare a ripensare, finalmente, il Nord e il Sud come Paese. Oppure, non ce la faremo!