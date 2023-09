Il Sindaco di Pisticci: Le assunzioni al comune? Sono già iniziate!

“È doveroso fare chiarezza sulla questione del rafforzamento dell’organico del Comune, su cui la minoranza ha di recente diffuso una nota.” Inizia così la replica del Sindaco di Pisticci Domenico Albano in merito al comunicato stampa di qualche giorno fa in cui le minoranze consiliari (https://giornalemio.it/politica/il-comune-di-pisticci-non-assume-come-programmato-il-sindaco-spieghi-perche/) parlavano di tensioni interne alla maggioranza che impedivano il decollo delle assunzioni pur programmate. “Le assunzioni -assicura il primo cittadino- ci saranno, come previsto dal Piano Triennale del Personale, e, come è noto, saranno in totale ben 19.

Siamo alle battute finali (selezioni) per l’assunzione di due funzionari: un amministrativo e un assistente sociale. È in scadenza oggi (29 settembre) il bando per l’assunzione di due agenti di Polizia locale. Queste quattro figure, che entreranno nell’organico del Comune a tempo pieno e indeterminato, saranno selezionate tramite una procedura di mobilità, che prevede il trasferimento da altri Enti. Questo meccanismo, più celere, tende ad arginare il depauperamento dell’organico: si tratta infatti di professionisti che scelgono di venire a lavorare e, ci auguriamo a stabilirsi, nella nostra comunità. Negli ultimi due decenni l’organico del Comune si è praticamente dimezzato, e queste 19 assunzioni sono necessarie a garantire che i servizi pubblici siano erogati in modo tempestivo ed efficace. Dunque, si apriranno a breve procedure assunzionali che riguarderanno più settori e ambiti di competenza. Tra queste merita di essere segnalato il concorso per l’assunzione di sei operai. Dopo molti anni il Comune torna ad assumere figure destinate ad operare direttamente sul territorio. Il costo totale delle assunzioni è di oltre 450 mila euro. Inoltre, sono stati già stabilizzati cinque Lsu (Lavoratori Socialmente Utili) e l’intenzione è quella di proseguire nel percorso con altre stabilizzazioni. Lo scorso giugno è stato assunto un operatore professionale in categoria protetta assegnato ai servizi anagrafe e la prossima settimana entra in organico un necroforo.”

