Per le elezioni amministrative di Matera mancano tre mesi e nel centro destra non si è ancora andati a sintesi o come, si dice dalle nostre parti, non si è ancora ”quagliato’ nulla sulla indicazione del sindaco. Tanti desiderata con qualche avances per cercare di sbloccare la situazione in modo di apparecchiare la tavola con le posate giuste, in attesa che i commensali facciano il menù. E al confronto dovranno sedersi tutti, senza dimenticare formazioni e uomini che hanno contribuito al successo del centrodestra alla Regione Basilicata e al Comune di Potenza. Su questo aspetto mette i puntini sulle ‘i’ ”Cambiamo” il partito fondato e presieduto da Giovanni Toti e che vede l’imprenditore lucano Nicola Benedetto, segretario tesoriere, e numero due della formazione che ha accolto Idea di Quagliariello e altri. Del resto ”Cambiamo” pur avendo conseguito con Idea il 4,18 per cento dei voti alle passate amministrative con 1 seggio, non ha alcuna visibilità nella giunta regionale e nè in altri enti. Una ”disparità” che Cambiano intende far pesare e che ha ribadito nel corso di una riunione svoltasi a Matera con la partecipazione, tra gli altri, del vicepresidente del consiglio regionale Vincenzo Baldassare, del coordinatore regionale Francesco Pagano, di quello provinciale Francesco Pantone e di Nicola Benedetto. ” Cambiamo – ci ha detto Nicola Benedetto, che sta lavorando per le comunali- ha un suo peso politico, ma non ha alcuna rappresentanza in Regione e a vari livelli. Abbiamo dato il nostro apporto ed è giusto che si tenga conto del nostro peso. Forza Italia ha designato il presidente della giunta regionale Vito Bardi, La Lega il sindaco di Potenza Guarente ed è giusto che la designazione a sindaco di Matera spetti a noi, visto che Fratelli d’Italia ha tra l’altro anche la rappresentanza assessorile avendo conseguito il 5,91 per cento dei voti e un consigliere” . Se Fratelli d’Italia avanza la candidatura per il sindaco di Matera Cambiamo che finora è rimasta fuori della porta precisa che è il suo turno. A meno che non si rimescolino le carte nella coalizione di centrodestra con l’ingresso di Cambiamo nella giunta regionale con tanto di via libera a Fratelli d’Italia al Comune di Matera…” E’ una questione di buon senso e di praticità – precisa Benedetto- Noi intendiamo far valere fino in fondo le nostre ragioni per una questione di lealtà e di correttezza verso tutti i partner della coalizione e loro, auspichiamo, nei nostri confronti. Non giriamo intorno alle parole e diciamo quello che pensiamo e quello che si aspetta l’elettorato, e non solo il nostro, per il cambiamento ma con pari dignità e rispetto”. Più chiaro di cosi. Dibattito e confronto aperto per la candidatura a sindaco di Matera per il centro destra c’è anche Cambiamo. Il nome del candidato sindaco? ” Prima chiariamo rapporti e peso – dice Nicola Benedetto”. E saluta con un segno di sicurezza, il pollice alzato…