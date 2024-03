Il silenzio della dirigenza PD lucana su Marrese, genera ulteriore sconcerto

Questa sera, saranno tre i giorni trascorsi dall’annuncio della candidatura di Piero Marrese per la guida dell’alleanza progressista in Basilicata alle prossime elezioni generali, mentre mancano un pugno di ore per la presentazione ufficiale di candidati e liste (inizio – ore 8,00 di venerdì 22 marzo, termine – ore 12,00 di sabato 23 marzo). E comincia a diventare assordante il silenzio da parte del PD lucano e dei suoi esponenti che avevamo già segnalato due giorni fa (https://giornalemio.it/politica/madonna-che-silenzio-ce-stasera-nel-pd-una-nuova-laceranza-o-chi-tace-acconsente/). Un mutismo che non fa ben sperare, a quel popolo del centro sinistra che aveva tirato un sospiro di sollievo per la quadra trovata, pur in extremis, dopo tutto quel popò di roba che si è consumata nelle settimane scorse. Una quadra che si basa su un elemento di ragionamento politico di respiro nazionale, completamente espunto da chi si era inopinatamente spiaccicato sulla accettazione a priori della figura di un imprenditore in vena di “ora ve la faccio vedere io come si fa politica“, per altro attivo in un settore in palese conflitto di interesse con il ruolo da ricoprire e con la bandiera della difesa della sanità pubblica. Un palese berlusconismo di ritorno che ha sorprendentemente ammaliato larga parte della direzione dem e settori della società che avrebbero dovuto essere vaccinati in proposito. Ciò ha fatto danni enormi, come si è visto, convincendo in modo forse irrimediabile l’interessato di essere per davvero l’uomo della provvidenza, l’unto dal Signore, per cui può andare avanti da solo perchè (oltre ai tifosi) il popolo lo seguirà. A convincerlo che forse l’opa lanciata sul PD possa andare in porto e fagocitarlo anche nelle urne, oltre che tra gli incauti, autolesionisti, dirigenti. Infatti, sembra che lo stesso sia determinato a proseguire la corsa da solo anche in concorrenza con quel polo progressista che klui avrebbe voluto guidare ed ora capeggiato da Piero Marrese. Al momento non sembrano aver sortito l’effetto sperato, gli inviti pubblici a farsi nuovamente di lato, di due suoi sostenitori della prima ora (Petruzzi e lo stesso segretario Lettieri) e tantomeno il lavorio sotterraneo che immaginiamo sia in corso. Non sappiamo se alla fine Chiorazzo dimostrerà per davvero di avere più a cuore la Basilicata (come alcuni ritengono), prendendo atto dello stato dell’arte ed unendosi alle forze politiche della coalizione progressista per avere così una chance di battere Bardi e il suo campo XXL, oppure (come noi temiamo), un poco per ripicca e un poco per auto sopravvalutazione, deciderà di rifiutare l’invito all’unità. Ma di una cosa siamo sicuri, questo perdurante silenzio dei leader dem a sostegno di Marrese, costituisce un ulteriore imbarazzante segnale di indecisione e, quindi, ulteriore danno ad una immagine già abbondantemente compromessa. Oltre ad un involontario (?) incoraggiamento a resistere da parte di chi si vorrebbe si facesse da parte. Stiamo per assistere ad una nuova puntata della telenovelas? Come si dice: errare è umano, perseverare è tafazzismo allo stato puro.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.