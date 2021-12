Come si fa a mettere da parte un trentennio buono alla guida del Notiziario Ruvese se non a malincuore? E il collega Michele Traficante da Rionero in Vulture, che ha tagliato uno dei tanti traguardi di una vita intensa e ricca di soddisfazioni, stima e riconoscimenti, non poteva che tracciare un bilancio fatto di ricordi (tanti) su quanto ha avuto, e dato, lavorando con e per la comunità di Ruvo del Monte, del quale resta cittadino onorario. Ringraziamenti tanti e una traccia a chi…ne ha raccolto l’eredità. Cosa farà adesso? Semplice a Natale e Capodanno brinderà alla salute di ruvesi, rioneresi e dell’intero popolo (sempre meno numeroso) della Basilicata. Poi al lavoro. Magari un libro sui 30 anni, o quasi, trascorsi alla guida del Notiziario ma con aneddoti, curiosità, episodi che sono rimasti nel cuore di Michele.