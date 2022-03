Ed è proprio (nomen omen) un ruggito da leone ferito -quello dell’ex assessore alla salute lucano- che saltando e portandosi oltre il cerchio di fuoco di Forza Italia, plana sullo sgabello di opposizione all’ingrato Bardi che ha avuto l’ardire di estrometterlo dalla giunta regionale. E’ quanto si evince dal suo piccato comunicato che leggete più avanti.

Come da manuale, il tradimento arriva spesso da amici o parenti, così anche questo a Rocco Luigi Leone è giunto da un amico di partito, essendo Bardi stato indicato all’attuale ruolo addirittura dal leader maximo di Arcore. E quindi l’incazzatura è doppia.

Con il Presidente ingrato a cui dice a muso duro: “Sono andato sul territorio a nome e per conto tuo mettendoci la faccia e assumendomi tutte le responsabilità, anche quelle non mie. Quando c’erano da prendersi i meriti erano tuoi, i demeriti sempre i miei.”

Con il partito che non ha “saputo difendere la” sua “dignità umana e politica” e il suo peso specifico elettorale ricordando di avere “ottenuto più del 50% dei voti della lista di Forza Italia nella provincia di Matera e risultato il più votato in termini percentuali in tutta la Regione.” Tutto ciò, sottolinea sibillino: “a differenza dell’atteggiamento assunto dall’Onorevole Meloni che ha difeso il suo uomo“, facendo così intendere il proprio futuro approdo con quel gruzzoletto di peso elettorale (che come tutti gli eletti ritiene sia cosa sua).

Una malattia acuta di autoreferenzialità diventata una pandemia tra gli eletti a tutti i livelli che è poi (accanto all’assenza di partiti veri) il cancro che impedisce un lineare funzionamento delle istituzioni rispettoso del mandato degli elettori che vengono puntualmente gabbati dalle convenienze personali a colpi di salti della quaglia.

Ma a differenza di quanto ipotizzato su qualche organo di stampa, nell’abbandono a FI e alla maggioranza di governo lucano rimarrà solo, non se ne andrà in compagnia del collega Francesco Piro (capogruppo in consiglio regionale) che, in queste ore, ha dichiarato: “Mai annunciata la fuoriuscita da Forza Italia. Qualcuno deluso veicola notizie false. Sono solo rammaricato per la non riconferma del dott Rocco Leone persona leale e professionale che ha dato l’anima nel suo Dipartimento durante la pandemia.

Ringrazio i vertici nazionali e quelli regionali Giuseppe Moles per avermi proposto nell’esecutivo del Bardi Bis, ma ho ritenuto doveroso non accettare. Continua con maggiore grinta il mio ruolo di Capogruppo nell’Assise Regionale e nel Coordinamento Regionale di Forza Italia. Auguro buon lavoro ai due nuovi assessori di Forza Italia Enzo Acito e Gerardo Bellettieri. “

Ed ecco tutto intero il grido di dolore di Leone (che non poteva essere meglio rappresentato dalla matita del grande Mario Bochicchio):

“Apprendo con grande dispiacere le scelte che il Presidente Bardi ha fatto: estromettermi dalla Giunta Regionale di Basilicata non tenendo conto di quello che in politica è il primato della volontà popolare”.

E’ quanto scrive in una nota l’ormai ex assessore regionale, Rocco Leone che prosegue:

“Vorrei ricordare che il sottoscritto, alle elezioni regionali, ha ottenuto più del 50% dei voti della lista di Forza Italia nella provincia di Matera e risulta il più votato in termini percentuali in tutta la Regione.

Pertanto non posso far altro che ritenermi fuori dal partito di Forza Italia che non ha saputo difendere la mia dignità umana e politica, a differenza dell’atteggiamento assunto dall’Onorevole Meloni che ha difeso il suo uomo e con questo ha difeso la dignità della politica poiché la stessa non può ridursi a un mero mercimonio.

E’ proprio questo modo di intendere la politica che allontana sempre di più i partiti dai cittadini e dalle loro esigenze.

Caro Presidente non è questo che i lucani volevano.

Ho gestito il difficile settore della Sanità del periodo peggiore dovuto alla pandemia, non risparmiandomi mai.

Sono andato sul territorio a nome e per conto tuo mettendoci la faccia e assumendomi tutte le responsabilità, anche quelle non mie. Quando c’erano da prendersi i meriti erano tuoi, i demeriti sempre i miei.

Esco dalla maggioranza caro Presidente, perché io, m’innamoro degli esseri umani che sono portatori di valori positivi, quali lealtà, coraggio e correttezza.

Le garantisco che non è una questione di poltrona, ma di dignità e di rispetto”.