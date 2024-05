Il ricordo delle vittime di Brescia nelle stanze del Museo che riaprirà…

E Francesco Calculli, insieme ai soci dell’Associazione ‘’ Karl Marx 2018- Museo del Comunismo e della Resistenza’’ sta lavorando di buona lena per riaprire ‘’quanto prima’’ il Museo, interessato da alcune settimane da interventi di ampliamento e riallestimento. Tra le novità che i visitatori potranno trovare, alcuni dei quali provenienti anche dall’estero, anche la prima pagina di Lotta Continua a ricordo sula strage di Brescia, celebrata ieri nella ricorrenza della strage neofascista. Non dimenticare. Ma preservare la memoria, la Costituzione nata dalla Resistenza. E il Museo era e resta un presidio di quella lotta.



UN QUADRO PER RICORDARE LE VITTIME DI PIAZZA DELLA LOGGIA. Cinquant’anni fa esplodeva in piazza della Loggia a Brescia una bomba che provocò la morte di otto persone e il ferimento di più di cento. La piazza era infatti gremita per una manifestazione indetta dai sindacati proprio contro il terrorismo neofascista che insanguinava il Paese in quel periodo. Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, furono riconosciuti colpevoli e condannati alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo. In occasione del Cinquantesimo anniversario della Strage , verrà esposto nella collezione museale il quadro realizzato con la prima pagina del giornale “Lotta Continua” dedicata a quella tragedia difficile da dimenticare che lascia un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Un’iniziativa inserita nel palinsesto di eventi per la prossima riapertura del Museo. ( Associazione “Karl Marx 2018”- Museo del Comunismo e della Resistenza)