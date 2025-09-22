Il raduno di Pontida: tra nostalgia e slogan sull’intolleranza, c’è largo spazio per il ricordo di Charlie Kirk

Poco più su del capoluogo orobico, nelle valli bergamasche, alle pendici del Monte Canto sorge una cittadina di circa 3 284 abitanti. In questo comune, appartenente alla comunità montana Lario Orientale – Valle San Martino, si tiene il ricorrente appuntamento annuale della Lega Nord. Il 37° raduno leghista si è tenuto lo scorso weekend: sabato 20 e domenica 21 settembre. Lo slogan scelto: “Liberi e forti”, è un richiamo storico al primo appuntamento tenutosi nello stesso luogo il 20 maggio 1990. Pontida cavalca lo scenario mondiale attuale dell’estrema destra, quello scenario che raccoglie ideologie comuni in tutte le realtà nazionaliste, che ci lasciano perplessi sul futuro solidale e umanitario delle nuove generazioni e del mondo. Tra le varie bandiere vintage, spunta anche una bandiera israeliana. Su Gaza viene detto poco e niente, Salvini auspica alla soluzione dei “due Popoli e due Stati”, ma non spiega in che modo ambirebbe a raggiungere tale equilibrio, se non rimettendo in piazza le solite teorie secondo cui è necessario pescare prima i “tagliagola” di Hamas. Tutto uno slogan, ai danni della popolazione gazawa che attende inerme la propria sorte, sotto i cieli di missili e la disperazione dell’esodo che non si sa ancora dove porterà, mentre l’Idf bombarda anche sulle strade della fuga. Forse a Pontida non è ancora arrivato il messaggio che i palestinesi cercano la stessa resa. Mentre loro si beccano le bombe, Hamas si nasconde nei tunnel sotterranei o altrove fuori dalla Striscia. Qualcuno se li incontrasse per strada, li lincerebbe con le macerie delle proprie case. Dunque, cosa c’entra il terrorismo con il riconoscimento di uno Stato per il popolo palestinese? Questa valle è palcoscenico di tutti, anche dei vecchi Generali nostalgici, che puntano ai grandi riconoscimenti storici degli eroi della “Decima Mas” sui libri di testo scolastici. Il vicesegretario della Lega, infatti, parla di zero politica, si limita ad incitare all’odio razziale, premendo sulla deriva nazionalista dei presenti, rigettando modelli di integrazione, invitando il popolo leghista a non rassegnarsi all’invasione e all’idea di una nazione “meticcia”. Insomma, questione di razza, torniamo sempre lì! Salvini infatti rilancia sul tema, ricordando l’appuntamento di Sabato 14 febbraio: “tutti insieme saremo protagonisti della più grande manifestazione che si ricordi per la difesa dei valori, diritti e confini e libertà della civiltà occidentale. A testa alta con le proprie famiglie e amici”. Anche le nuove fila del partito caricano su islam e immigrati irregolari, sul modello “eroe e martire” Charlie Kirk, un vero e proprio idolo non solo da ricordare, ma da replicare, esserne gli eredi della sua parola in qualsiasi luogo pubblico e di aggregazione. Dopo le autocelebrazioni e la scaletta da sagra della polenta – con il dovuto rispetto per la polenta – qualcuno parla di politica in vista delle elezioni regionali. C’è chi è preoccupato degli accordi sul candidato presidente del Veneto, come l’attuale governatore Luca Zaia, che ha rivendicato in più riprese la legittimità di un suo candidato alla carica: “abbiamo fatto grandi cose, siamo stati sempre sugli scudi, non ultima la grande partita delle Olimpiadi. Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è lesa maestà per la maggioranza ma è una richiesta legittima per dare continuità alla nostra amministrazione”. E poi ancora sul tema dell’autonomia interviene il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “Dobbiamo dimostrare cosa vuol dire democrazia e libertà. Sulla parte amministrativa, libertà vuol dire autonomia: se non c’è autonomia non c’è libertà. È facile parlare di libertà nella pubblica amministrazione, ma quando si governa essere biecamente centralisti”. E ancora Attilio Fontana: “La Lombardia è la locomotiva d’Italia” ma per continuare ad esserlo “servono autonomia e libertà dal centralismo burocratico romano“. Nulla rimane per il sud – ahinoi per i delegati meridionali – se non il Ponte sullo Stretto di Messina, venduto alla platea come una grande possibilità di investimento che permetterà alle aziende e ai professionisti di tutta Italia di poter lavorare e quindi creare grandi margini di guadagno anche per le imprese del nord. E’ un modo per rassicurare i conservatori padani, che esibivano magliette con su scritto: “Prima il nord! Meglio un palo nel retto che il ponte sullo stretto!!!”. Insomma, a Pontida, “giustamente”, la ruota gira sempre lì e la bussola indica sempre il nord, soprattutto nei sogni di gloria.

