E’ vero che con il crollo delle ideologie, la scomparsa dei partiti della Prima Repubblica e l’avvento dei rampanti voltagabbana venditori di fumo, pronti a fare affari con tutti, pur di occupare tutte le poltrone del Palazzo, uffici di gabinetto e tazze del water con o senza tavoletta comprese, non si guarda più alle bandiere di appartenenza.

Ma fare delle conversioni a ”U” di taglio renziano, sia pure strategiche e opportunistiche, non fanno parte della storia del vecchio e del nuovo Psi che si è mantenuto in prevalenza nell’alveo del centrosinistra. E allora anche le voci, smentite dalla nota che segue, di una intesa con Lega di Matteo Salvini per le amministrative al Comune di Montalbano jonico lasciano il tempo che trovano.

E lo stesso valga per Matera, Accettura, Craco, Irsina, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi dove sono in corso contatti con partiti e movimenti di centrosinistra- se ci sarà un accordo- per correre insieme alle prossime elezioni.

Per il partito del garofano, rosso nella iconografia, un impegno a riannodare le fila di programmi, coalizioni e candidature e con l’immancabile coinvolgimento delle liste civiche, spesso senza colore e sapore. Rimpianto dei partiti d’un tempo, pur con i limiti della questione morale? Certamente..



LA NOTA DEL PSI

Matera, addì 15 febbraio 2020

“Il Partito Socialista Italiano dopo la fase di rinnovamento, avviata con la celebrazione dell’assemblea provinciale di Matera il 15 dicembre u.s., che ha visto l’elezione a segretario provinciale di Gianluca PALAZZO, Sindaco del Comune di Rotondella, sta lavorando, nell’ambito dell’intero territorio provinciale, per una forte azione di radicamento.

A tale scopo, in particolar modo, in questa fase delicata della politica regionale, si sta avviando una decisa azione in quei comuni prossimi al voto, quali Matera, Accettura, Craco, Irsina, Montalbano Jonico, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.

Nella città capoluogo si intensificano le interlocuzioni con le forze politiche ed i movimenti civici costituiti, che hanno come precipuo scopo una forte azione di rinnovamento, che viene condotta congiuntamente dal segretario cittadino Raffaele TANTONE e da quello provinciale Gianluca PALAZZO.

Analogo discorso vale anche per gli altri comuni chiamati al voto.

Per quanto concerne, in modo particolare, la città di Montalbano Jonico preme sottolineare e smentire quanto affermato sui social da taluni, che giammai alcuna trattativa nonché interlocuzione è stata avviata con il locale centro destra, meno che mai con esponenti della Lega, i cui valori ed ideali sono distanti anni luce da quelli socialisti.

Vero è, invece, che il referente locale Vincenzo LEUZZI, unitamente a Rocco BREGLIA, membro della direzione regionale del partito, stanno alacremente lavorando in vista delle amministrative, sempre e comunque nell’ambito dei valori ed ideali del centro-sinistra, con il supporto e sostegno del segretario provinciale.”

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Federazione Provinciale di Matera