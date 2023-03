Il premio “Plastic Free 2023” a Matera è davvero “prestigioso”?

Nove Consiglieri Comunali (Nicola Casino, Angelo Lapolla, Imma Milia Parisi, Marina Susi, Pasquale Doria, Filomena Tosti, Cincia Scarciolla, Augusto Toto, Mario Morelli) rendono noto di aver “depositato ieri al Comune di Matera una interrogazione a risposta scritta e orale per chiedere chiarimenti al sindaco Bennardi, al presidente del consiglio comunale Materdomini e all’assessore Digilio, in merito al riconoscimento “Plastic Free 2023” ricevuto dal Comune di Matera qualche giorno fa a Bologna.” Insomma è evidente che si insinui il dubbio che trattasi di un premio farlocco, attribuito non da una autorità terza ma da entità amica e ….magari anche finanziata dai Comuni premiati. I nove consiglieri sembrano avanzare il dubbio: ma fu vera gloria? E soprattutto, a che prezzo? Infatti, nell’interrogazione i consiglieri chiedono: “Quale sia la denominazione dell’ente o dell’associazione che ha tributato la nostra amministrazione del “prestigioso” riconoscimento; Se tale ente o associazione percepisce, a qualsiasi titolo, erogazioni o contributi dall’amministrazione comunale di Matera; nel caso il Comune finanzi questa associazione, se è intenzione del Comune di Matera continuare a finanziare tale ente o associazione anche per i prossimi anni; Quali sono i criteri adottati dalla commissione giudicatrice nella scelta dei comuni “Plastic free 2023 – gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente”; Se sono stati richiesti o ottenuti rimborsi per spese di missione da parte dei rappresentanti del Comune di Matera recatisi nelle ai primi di marzo nella Città di Bologna per ritirare il “prestigioso” riconoscimento”. Ricordiamo che in rappresentanza del Comune di Matera hanno preso parte alla cerimonia di premiazione a Bologna il Sindaco e l’Assessore all’ambiente e sostenibilità.”

In verità trattasi di domande a cui -almeno in parte- non è difficile trovare risposte negli atti precedenti dell’amministrazione (https://giornalemio.it/ambiente/matera-primo-capoluogo-di-provincia-ad-aderire-a-plastic-free/) o in rete (https://www.plasticfreeonlus.it/news/68-comuni-plastic-free-2023-conferenza-stampa-al-ministero-dellambiente), antefatti del comunicato con cui si è annunciata la avvenuta premiazione, l’11 marzo scorso :

“Matera tra i 68 Comuni italiani “Plastic free 2023”, stamattina a Bologna la consegna del prestigioso premio nazionale“

“Matera è entrata ufficialmente nel gotha delle 68 città italiane più libere dalla plastica. Un modello di sviluppo sostenibile, che la città dei Sassi sta coltivando con azioni concrete ed ha prodotto stamane un altro prestigioso risultato, con il conferimento del premio nazionale “Plastic free 2023”, ritirato dal sindaco Domenico Bennardi con l’assessore all’Ambiente Giuseppe Digilio, durante la cerimonia ufficiale svoltasi presso il Palazzo di Re Enzo a Bologna. Un risultato che premia tutta l’Amministrazione comunale e in particolare l’assessorato all’Ambiente, impegnato in un lavoro costante per “una città ad impatto positivo”. “Un premio che ci motiva ancora di più a perseguire azioni positive e comportamenti virtuosi sulla strada della sostenibilità. -hanno commentato da Bologna Bennardi e Digilio- Questo riconoscimento per noi non è un punto di arrivo, ma la tappa importante di un percorso iniziato con il riconoscimento da parte di Legambiente, che ci colloca tra i capoluoghi di provincia con la migliore qualità della vita e la miglior percentuale di raccolta differenziata, l’efficientamento energetico e le comunità energetiche. Un percorso virtuoso -concludono- per una città che immaginiamo ad impatto positivo; per questo ringraziamo anche i volontari di Plastic free, il cui impegno si aggiunge a quello dell’Amministrazione. Oltre che capitale europea della cultura, anche capitale della sostenibilità, insomma”. A riconoscere l’impegno di Matera con gli altri 67 Comuni italiani, è stato un comitato interno della onlus Plastic free, grazie a una scheda composta da 22 punti, valutando oltre 360 Comuni, ma scegliendo solo i più virtuosi per la premiazione 2023. I Comuni selezionati hanno ricevuto un trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità. A questa graduatoria si è giunti tenendo conto di cinque parametri principali: lotta contro gli abbandoni illeciti; sensibilizzazione del territorio; collaborazione con l’associazione Plastic Free; gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose dell’ente.”