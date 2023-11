Il prefetto di Bari in visita ad Altamura

Visita ufficiale, conoscitiva, quella che il prefetto di Bari, Francesco Russo, ha effettuato ad Altamura, incontrando il sindaco Vitantonio Petronella e poi altri rappresentanti istituzionale. Ed è stata l’occasione per conoscere la realtà locale, i suoi problemi e le prospettive di crescita, in un contesto comprensoriale di relazioni murgiane con le province di Matera e di Bari. Appunti, richieste, e l’impegno comune a rivedersi anche alla luce di quella che è la realtà metropolitana di Bari.



LA NOTA DEL COMUNE

Questa mattina il Sindaco Vitantonio Petronella ha accolto nel Palazzo di Città il Prefetto di Bari, Francesco Russo, che ha tenuto una visita istituzionale ad Altamura.

In sala consiliare, in una riunione coordinata dal presidente del Consiglio comunale Luigi Lorusso, il Prefetto ha incontrato anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e di polizia, i rappresentanti del territorio, i consiglieri comunali, gli assessori.

“Sono stato molto onorato di questa visita istituzionale e ringrazio il Prefetto per l’attenzione – ha commentato il Sindaco -. La sua presenza ad Altamura ben si inserisce nel nostro lavoro di concertazione sulle tematiche di sicurezza e di vivibilità della città. Sicuramente è stato un incontro proficuo, in cui sono state svolte delle riflessioni sulle esigenze a cui prestare maggiore attenzione per valorizzare i punti di forza e migliorare le debolezze nella nostra comunità”.