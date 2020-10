Come? Ma allineati e coperti in fila…con tanto di molletta rossa di stampo bernardiano. Quelli della sezione- movimento della chiave da 16 ”APPeppino” insieme alla tessera n.2 le hanno fissate al naso come da regolamento elettorale, lasciando il telefonino fuori dal seggio e nel pieno rispetto delle norme anti virus a corona. In via Ridola, davanti all’ottica hanno ”sckaccato” (in italiano, spalancato) occhi e occhiali e, in fila indiana, si sono recati alle foscoliane ”Urne dei Forti” per l’adempimento di rito.



” E questo -ha precisato il leader Pino ”APPeppino” Siggillino- nel pieno rispetto di quanto avevamo annunciato. Perchè noi non siamo ”infamoni” e se diciamo che dobbiamo votare come ha deciso il Politburo del Purgatorio è quello e non si discute. Altrimenti purghe staliniane e fuori dal movimento. Senza possibilità di rientrare. Sì abbiamo votato per le stelle della costellazioni di Bennardi, ma dopo – e vediamo quello che verrà fuori dalle urne- ci dobbiamo sedere intorno a un tavolo e apparecchiare le cose da fare per Matera. Noi abbiamo già le sedie e le posate. Per il companatico abbiamo chiesto a Felice Tressanti, veterinario, che si è candidato senza mettere fichi nel panaro di provvedere con agnelli, podoliche, uova, formaggi e via desinando”.



Tira fuori le carte Vito Evangelista che è come San Tommaso, non crede se non vede, ed è devoto a Santa Lucia. ” Noi- ripete Vito come un mantra- vogliamo sapere come hanno votato, e se, gli altri candidati sindaci al ballottaggio. Qualcuno è rimasto a casa. Altri che non hanno mai lavorato o fatto finta hanno varcato sottobanco il ponte dell’opportunismo. Li manderei a fare lavori socialmente utili. Noi ci siamo anche per quello e terremo occhi e orecchie aperte”. Del resto serve una terapia d’urto e Stacchio Grieco, responsabile piani quinquennali, batte moneta sul bancone come si faceva con le 500 lire d’argento…



” Noi abbiamo votato, sia pure con la molletta rossa al naso- dice Stacchio-ma abbiamo votato. Gli altri non possono chiedere di accodarsi alla processione dei Santi Cosimo e Damiano e poi dire ‘qua la mano’. E no. Si dessero pane, se hanno i denti buoni…”



Antonella Presta, responsabile pari opportunità, e Antonella Ambrosecchia – responsabile della sezione Volontariato Onlus propongono di preparare una cialledda calda al lassativo di prugne per quanti hanno fatto finta di militare dentro, fuori e accanto al Partito Demografico con i figli di Carletto e quelli di Maria che rischiano di restare in mezzo a una strada e così sia. Dibattito aperto nel movimento: c’è chi vuole tenere la porta aperta e chi teme per spifferi e tornadi.



L’editore Uccio Altezza, il correttore ortografico di windows è un disastro, ha bollato l’ultima scheda elettorale e propone l’attivazione di una start up (un anglicismo che riempie la bocca ma fa impresa una volta su 100) sul florovivaismo della Quercia caduta… di pascoliana memoria. Ma il Premio Energheia ha chiuso e Felice Tressanti e incavolato con il suo ordine, che lo ha sacrificato nell’immunità di gregge. La cosa è stata presa subito al balzo dal regista attore e mattatore Antonio Andrisani che ha intenzione di girare ” Gatta ci covid” e un sottotitolo alla Lina Wertmuller ” Robbe stese ed estese come le mollette rosse di Matera”. Per una volta si apre anche alla progettazione. Niente mattoni ma solo idee da stendere sull’album della Fabriano per ‘ornato’ .



Dalla matita dell’archistar di via Ridola (partiamo da qui) Antonio ”Tonio” Acito dovrebbe nascere la cittadella del voto e dell’ex voto elettorale, con un passaggio trasversale e a voto disgiunto per la Città che verrà. Una specie di parco divertimenti dell’elettorato di gregge (ci risiamo) con tanto di piatti, piattaforme , patti e compromessi sulle infrastrutture materiali e immateriali (ci mancherebbe) luoghi decisionali e sagrestie di decantazione. Previsto anche un seggio – santuario in via Ridola. Dove? Ma davanti alla Sezione di APPeppino con le immancabili ”Mollette rosse” perchè i panni sporchi si stendono in famiglia. Citt citt ‘mm(i)nz’ à la chiozz…E salviamo il dialetto, perdiamine.